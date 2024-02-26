FT: Германия после смерти Навального потеряла интерес к обмену Красикова

Обновлено. О планах обмена Навального также сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники, по данным которых переговоры «продвинулись далеко». В связи с этим в правительстве Германии были «особенно шокированы» известием о смерти Навального. The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш отмечает, что сам политик знал об обсуждениях возможного обмена, но не был посвящен в детали. «Он понимал, что идут какие-то переговоры, но не знал никаких подробностей», — сообщила Ярмыш. Независимо подтвердить слова соратников Навального об обмене издание пока не смогло.

Интерес Германии к обмену предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, «заметно снизился» после смерти Алексея Навального, пишет Financial Times со ссылкой на американских и немецких чиновников.

Как отмечает издание, включение Навального в списки делало сам обмен гораздо более приемлемым для правительства ФРГ, поскольку у российского политика было много сторонников в Германии. В 2020 году он проходил лечение в берлинской клинике «Шарите» после отравления «Новичком».

Однако смерть Навального, по словам немецкого чиновника, с которым поговорила FT, сделала такой обмен «гораздо менее вероятным». Еще один собеседник, знакомый с ситуацией, также сообщил, что после смерти Навального интерес Берлина к сделке, которая помимо Навального могла также включать американского морпеха Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича (они обвиняются в шпионаже), ослаб.

«У них больше нет на примете никого, на кого, по их мнению, стоило бы обменять спонсируемого государством убийцу», — сказал американский чиновник, с которым поговорило издание.

О том, что обмен Красикова теперь вряд ли возможен, также сообщил источник, близкий к бизнесмену Роману Абрамовичу. По данным соратников Навального, именно он передал Путину предложение об обмене, частью которого был российский оппозиционер. «Ситуация с Красиковым значительно ухудшилась. Его будет сложно вписать в какую-либо договоренность», — сказал собеседник FT.

Представитель канцлера Германии Олафа Шольца отказался от комментариев. Представитель Абрамовича также не ответил на запрос FT. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил Financial Times, что «ему ничего не известно о договоренности по поводу обмена Навального на Красикова».

26 февраля председатель ФБК Мария Певчих рассказала, что в течение двух лет команда Навального работала над обменом политика на Красикова. По ее словам, 15 февраля она получила информацию, что «переговоры находятся на финальной стадии», а на следующий день Навальный был убит в колонии «Полярный волк» в Харпе. О том, что Навального собирались обменять на Красикова, 18 февраля также писал немецкий таблоид Bild. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман в своем комментарии Deutsche Welle заявила: «Мы на эту тему не высказываемся».

Вадима Красикова в августе 2019 года приговорили в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В начале февраля 2024 года Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что в «одной из союзных стран США» отбывает срок «человек, который из патриотических чувств устранил бандита в одной из европейских столиц», и намекал на возможность его обмена, однако имени Навального не упоминал.

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