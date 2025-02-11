Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может стать частью России. Об этом он сказал в интервью Fox News, опубликованном 10 февраля.

Во время интервью Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить США на 500 миллиардов долларов в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон оказал Киеву.

«У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных [металлов], нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [на Украину]», — сказал президент США.

Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.

«Они [украинцы] могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Однажды они могут стать частью России, а могут и не стать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста Брета Байера (ответ президента США — на отметке 23:24 аудиозаписи интервью).

Обновлено. Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать слова Дональда Трампа о том, что Украина «может стать или не стать» частью России. Вот что ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ: «Любое явление происходит с вероятностью в 50%. Или да, или нет… Но то, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией — это факт, который случился „на земле“, — четыре новых российских региона, — люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в РФ. Это во многом корреспондируется со словами президента Трампа».

Дональд Трамп сделал такое заявление за несколько дней до того, как на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии должны встретиться вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Зеленского сообщил AFP, что встреча пройдет 14 февраля. Кроме того, ожидается, что 20 февраля в Украину приедет спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог.

Дональд Трамп не впервые говорит о том, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на американскую помощь. Зеленский говорил, что власти в Киеве открыты к тому, чтобы вместе с западными партнерами добывать полезные ископаемые в обмен на оказываемую помощь. При этом президент Украины отмечал, что около половины месторождений редкоземельных металлов страны расположены на территориях, оккупированных Россией.

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