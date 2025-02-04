Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты рассчитывают получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на оказываемую помощь. Зеленский высказался об этом, отвечая на вопрос журналистов на совместной пресс-конференции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве, сообщает «РБК-Украина» 4 февраля.

Зеленский сказал, что в «план победы», представленный властями Украины в сентябре 2024 года, входят инвестиции в полезные ископаемые. «У нас их (полезных ископаемых) достаточно. Вы видите, что Россия еще в 2014 году оккупировала наши земли. Частично там были большие объемы наших полезных ископаемых. Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад. Своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это абсолютно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре [2024 года], когда у нас была встреча с президентом Трампом в Нью-Йорке», — сказал он.

По словам Зеленского, он говорил Трампу, что Украина открыта к инвестициям американских компаний. «Если это будет все под контролем России, туда зайдут другие страны, другие компании», — сказал Зеленский, приведя в пример Иран и КНДР.

Во время пресс-конференции президент Украины также рассказал о первых контактах своего офиса с администрацией Трампа. «У нас происходят контакты между нашими командами», — сообщил Зеленский. По его словам, глава офиса президента Украины Андрей Ермак разговаривал с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолтцем. Кроме того, 3 февраля команда Зеленского «имела контакт» со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 февраля, что Вашингтон стремится заключить с Киевом соглашение, в рамках которого Украина обеспечит американскую помощь «своими редкоземельными металлами и другими вещами». Идею Трампа раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц, он заявил, что использовать ресурсы Украины для финансирования обороны страны «эгоистично и эгоцентрично».

Киев включил в свой «план победы» пункт, согласно которому Украина поделится важнейшими природными ресурсами со своими западными партнерами, писала газета Financial Times в ноябре 2024 года. По информации издания, этот пункт включили в план победы с мыслью, что Трамп станет президентом США.

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