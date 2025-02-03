Трамп заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на американскую помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. Слова Трампа приводит AFP 3 февраля.

«Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

В ходе беседы с журналистами Трамп также заявил, что в вопросе урегулирования российско-украинской войны достигнут «большой прогресс». Он не привел никаких подробностей.

По данным газеты Financial Times, власти Украины при подготовке своего включили в него два пункта с учетом того, что Дональд Трамп станет президентом США. Один из пунктов предполагал, что Украина поделится с западными партнерами важнейшими природными ресурсами, другой — что украинцы после окончания войны заменят некоторые американские войска в Европе.

Дональд Трамп сообщил 3 февраля, что его администрация запланировала встречи и переговоры с Украиной и Россией, но не привел никаких подробностей. Украинский телеканал «Суспiльне» сообщил 4 февраля, что Украина согласовывает график встреч с администрацией Трампа. По данным украинского издания NV, в середине февраля в Киев может приехать спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

По данным Reuters, Россия рассматривает в качестве места для возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. При этом в Кремле говорят, что, прежде чем «обсуждать площадку для встречи, нужно определиться с самой встречей».

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