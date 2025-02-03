Трамп заявил, что его администрация запланировала встречи и переговоры с Украиной и Россией. Но никаких подробностей пока не сообщил

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала встречи и переговоры с Украиной, Россией и «различными сторонами».

«Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал Трамп журналистам на авиабазе «Эндрюс» (цитата по CNN).

Никаких других подробностей Трамп не привел. Какие стороны имеются в виду, президент США не уточнил. Ни Украина, ни Россия официально не сообщали о контактах с администрацией Трампа по вопросам переговоров.

1 февраля Трамп в очередной раз заявил, что поговорит с российским президентом Владимиром Путиным и надеется, что сторонам удастся достичь «чего-то значительного». Он добавил, что между Вашингтоном и Москвой уже идут обсуждения, назвав их «очень серьезными». Подробностей он не привел.

Владимир Зеленский в интервью Associated Press, вышедшем 2 февраля, заявил, что исключение его страны из переговоров США и России по достижению мира было бы «очень опасным» и призвал к дополнительным обсуждениям между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

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