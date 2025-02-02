Война Тысяча семьдесят пятый день. Зеленский заявил, что Путин «отчаянно сигнализирует» о готовности к переговорам, но боится говорить с Украиной напрямую

Пожар после атаки беспилотника на завод в Харькове, 2 февраля 2025 года Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, что исключение его страны из переговоров США и России по достижению мира было бы «очень опасным» и призвал к дополнительным обсуждениям между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

«Я уверен, что переговоры Америки и России про Украину без Украины — это очень опасно», — сказал Зеленский. По его мнению, у президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина «могут быть свои отношения», но говорить без Киева «опасно для всех».

По словам Зеленского, Путин может сделать так, что проигравшим себя будет чувствовать весь остальной мир. «Потому что можно не победить Украину, но победить весь мир. Показать, что он был прав, что с ним нашли компромиссы, и значит, так можно делать», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что все европейские страны хотели бы разговора Киева и Вашингтона по поводу скорейшего окончания войны, а сам Зеленский хотел бы слышать в этом обсуждении и Европу, которая много помогала Украине. «И я считаю, что после нашего разговора с Трампом мы должны перейти к какому-то формату разговора с русскими», — добавил Зеленский.

Позже он выложил в своих соцсетях отрывок интервью и добавил, что Путин боится прямых переговоров с Украиной. «По его мнению, это его проигрыш, его слабость. Вместо этого он проталкивает старый нарратив, что это война между Западом и Россией, потому что признать, что он проиграет Украине, для него невыносимо», — написал Зеленский. По его словам, Путин «отчаянно сигнализирует, что хочет говорить», но не с Украиной, а с Трампом.

Зеленский добавил, что «дело не в отдельных людях — дело в позиции Путина внутри его собственного государства». «Он хочет показать, что Украина не является суверенным субъектом, воюющим с НАТО и Западом, и зачем ему говорить с Украиной? В своем сознании он сражается с Америкой — и считает, что побеждает», — написал Зеленский. Он также отметил, что сегодня Украина «как никогда за эти три года войны» близка к миру. «Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери», — говорится в сообщении Зеленского.

Владимир Путин не раз заявлял, что переговорам мешает указ, подписанный Зеленским в начале октября 2022 года. В нем утверждалось решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Сам Зеленский уже в январе 2025 года пояснял, что это решение было обосновано необходимостью остановить сепаратизм в стране, потому что Путин «начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами, с представителями других государств». «Я это быстро остановил. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны», — сказал Зеленский.

Также в интервью Associated Press Зеленский высказался о членстве в НАТО, назвав его самым «дешевым» вариантом гарантий безопасности для Украины, который к тому же будет выгоден для Трампа. «Это будет сигналом того, что не Россия должна решать, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а решать США. Я думаю, это большая победа для Трампа», — сказал он.

Кроме того, Зеленский обратился к госсекретарю США Марко Рубио и пригласил его посетить страну — в ответ на слова, что Украина оказалась отброшена на 100 лет назад. «Мы позволили людям поверить, что Украина сможет не только победить Россию, но и отодвинуть ее на границы 2012–2014 годов до присоединения Крыма. И в результате в последние полтора года что они просили — так это финансировать тупик, затянувшуюся тупиковую ситуацию с продолжающимися страданиями людей, в то время как Украина отброшена на 100 лет назад, а ее энергетическая сеть разрушена», — сказал Рубио в интервью журналистке Мегин Келли 31 января.

По словам Зеленского, Рубио нужно приехать в Украину — «прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия». «Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, и просто поговорить с этими людьми», — добавил Зеленский.

Война глазами читателей «Медузы»

Алексей (Россия). Был [у меня знакомый] дядька, нормальный мужик. Разведен, правда, но все нормально по жизни: денег заработал к своим 40+ годам, сын есть, родители живые, не болеют. Летом 2022 года сообщил, что собирается подписать контракт. Я тогда долго его выспрашивал, как и зачем он принял это решение. [Его объяснения] при долгом общении можно свести к следующему тезису: «Все есть, все сделал, что задумал, хочется чего то нового. А когда свои в драку полезли, стоять в стороне нельзя».

Ненависти к украинцам у него не было, насколько я пытался понять. Мне его отношение к участию в войне напоминало поход на футбольный матч. Он подошел обстоятельно к подготовке: полгода тренировался с инструктором, закупил лучшее обмундирование, какое только можно было заказать из Китая, и ушел. Девять месяцев держалась связь, потом пропал без вести под Кременной […].

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