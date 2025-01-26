«Я просто остановил сепаратизм в нашем государстве». Зеленский пояснил, почему подписал указ о запрете переговоров с Путиным

Решение о запрете переговоров с Владимиром Путиным, принятое в Украине осенью 2022 года, было обосновано необходимостью остановить сепаратизм в стране, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

По словам Зеленского, когда российские войска были под Киевом, было «много переговорных процессов, много теневых политических коридоров». Он пояснил, что принял решение о запрете переговоров с российским президентом, потому что Владимир Путин «начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами, с представителями других государств» по влиянию на Украину и ее независимость.

«Я это быстро остановил. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны. <…> Я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не могут это контролировать. Поэтому я принял абсолютно справедливое решение», — сказал Зеленский. По его словам, он понимает что «Путину это не нравится, потому что каналов у него было много».

В начале октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.

В конце декабря 2024 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что для начала обсуждения мира в Украине Зеленскому необходимо отменить действие указа о запрете переговоров с Россией. Сам Путин 24 января 2025 года сказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия готова к контактам с Украиной, но «действующий глава режима в Киеве, когда он еще был достаточно легитимным, издал декрет о запрете ведения переговоров». По его словам, при таком условии переговоры «будут, строго говоря, нелегитимными, а значит, что и результаты этих переговоров нужно будет объявить нелегитимными».

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