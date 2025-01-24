Путин: если бы у Трампа в 2020 году не украли победу, то может и не возникло бы кризиса в Украине

Президент России Владимир Путин, комментируя заявления Дональда Трампа о необходимости переговоров по прекращению войны в Украине, заявил, что если бы в 2022 году президентом США был Трамп, то, возможно, полномасштабная российско-украинская война не началась бы. Об этом он сказал в интервью корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США. И не наша вина, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, но в то же время прагматические отношения, доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — сказал Путин.

По мнению Путина, президентам «лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».

«Мы готовы», — сказал президент РФ, добавив, что, прежде всего возможность такой встречи «зависит от решений и выбора действующей американской администрации».

Путин также заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но допустил, что украинские власти могут признать их нелегитимными из-за введенного президентом Украины Владимиром Зеленским запрета на такие переговоры с российским президентом.

«Действующий глава режима в Киеве, когда он еще был достаточно легитимным, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены. <…> Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными, а значит, что и результаты этих переговоров нужно будет объявить нелегитимными», — сказал Путин.

23 января, выступая на экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что хотел бы в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине. «Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. И это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую», — говорил Трамп. При этом он отмечал, что попросит Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цену на нефть, что, по его мнению, приведет к «немедленному» завершению российско-украинской войны.

За день до этого он говорил, что установит высокие налоги и пошлины и введет санкции на все, что Россия продает США и другим странам, если сделка о мире с Украиной не будет заключена в скором времени.

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