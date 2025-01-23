Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты Он разочарован из-за экономических проблем России — и ругает высокопоставленных чиновников, заявили источники Reuters
Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия уже достигла основных целей войны против Украины, поскольку контролирует территории, соединяющие материковую часть РФ с аннексированным Крымом, и ослабила Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило 23 января агентство Reuters, ссылаясь на слова анонимного источника, знакомого с позицией Кремля.
Агентство отметило, в 2024 году Россия добилась самых значительных территориальных успехов с первых дней войны, и теперь контролирует почти пятую часть Украины.
Источник Reuters добавил, что российский президент признает, что война оказывает нагрузку на экономику РФ, создавая «действительно большие проблемы», в частности, высокие процентные ставки влияют на промышленность, не связанную с войной.
Пять источников агентства заявили, что Путина все больше беспокоят перекосы в экономике России, возникшие во время войны. Из-за слабой экономики — нехватки рабочей силы и высоких ставок — российская элита считает, что войну нужно завершить путем переговоров, сказали два собеседника агентства, знакомые с мнением Кремля.
Путин «разочарован» экономическими проблемами, он «отругал» высокопоставленных экономических чиновников на встрече, прошедшей в Кремле 16 декабря 2024 года, рассказали два источника агентства. По их словам, во встрече участвовали ведущие российские бизнесмены, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ней не присутствовала. Один из собеседников Reuters, получивший информацию после встречи, сказал, что Путин «был заметно недоволен», когда узнал, что из-за дорогих кредитов сокращаются частные инвестиции.
Кремль сообщал лишь о факте встречи, но не о составе ее участников. Путин заявил 22 января министрам, что недавно обсуждал с бизнесом снижение кредитной активности, которое создает «риски для долгосрочного роста». Reuters сделало вывод, что в этом случае Путин говорил о декабрьской встрече.
В своей публикации агентство отметило, что из-за состояния экономики председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина столкнулась с критикой со стороны двух влиятельных банкиров — главы Сбербанка Германа Грефа и главы ВТБ Андрея Костина, которые опасаются, что Россия движется к стагфляции.
По словам двух источников Reuters, некоторые российские политики требуют, чтобы Набиуллина ушла в отставку с поста главы ЦБ, который она занимает с 2013 года. Собеседники агентства считают, что замена Набиуллиной маловероятна. «Никто в такой ситуации не будет менять главу центрального банка. Авторитет Набиуллиной непререкаем, президент ей доверяет», — сказал один из источников.
Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, стремится быстро завершить российско-украинскую войну. Трамп опубликовал 22 января пост, в котором пригрозил, что установит высокие пошлины и введет санкции на все, что Россия продает США и другим странам, если Путин откажется от переговоров о прекращении войны. В то же время в Кремле заявили, что Россия пока не получала никаких конкретных предложений о переговорах. По данным Reuters, Путин готов обсудить с Трампом варианты прекращения огня, но он будет настаивать на том, чтобы Украина признала территориальные завоевания России и отказалась вступать в НАТО.
Кремль не ответил на просьбу Reuters прокомментировать позицию Владимира Путина об экономике РФ и переговорах по завершению войны. Во время брифинга для журналистов 23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин дает свою оценку «каждый раз», как проходят совещания по экономическим вопросам. Песков заявил, что ситуация в экономике оценивается как стабильная: «Запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы, к сожалению, являются спутниками практически всех государств мира». Пресс-секретарь Путина добавил, что запас прочности экономики РФ позволяет удовлетворять как «все военные требования по нарастающей», так и выполнять социальные обязательства. Песков в очередной раз заявил, что Москва готова к «равноправному и уважительному диалогу» с Вашингтоном, но «сигналов пока не поступало».
Набиуллина, Греф и Костин не ответили на запросы Reuters о комментарии.