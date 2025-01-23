Getty Images

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия уже достигла основных целей войны против Украины, поскольку контролирует территории, соединяющие материковую часть РФ с аннексированным Крымом, и ослабила Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило 23 января агентство Reuters, ссылаясь на слова анонимного источника, знакомого с позицией Кремля.

Агентство отметило, в 2024 году Россия добилась самых значительных территориальных успехов с первых дней войны, и теперь контролирует почти пятую часть Украины.

Что контролирует Россия

Тысяча дней полномасштабной войны Шесть графиков, осмысляющих данные за весь период вторжения. Они помогают лучше понять, что сейчас происходит на фронте

Что контролирует Россия

Тысяча дней полномасштабной войны Шесть графиков, осмысляющих данные за весь период вторжения. Они помогают лучше понять, что сейчас происходит на фронте

Источник Reuters добавил, что российский президент признает, что война оказывает нагрузку на экономику РФ, создавая «действительно большие проблемы», в частности, высокие процентные ставки влияют на промышленность, не связанную с войной.

Пять источников агентства заявили, что Путина все больше беспокоят перекосы в экономике России, возникшие во время войны. Из-за слабой экономики — нехватки рабочей силы и высоких ставок — российская элита считает, что войну нужно завершить путем переговоров, сказали два собеседника агентства, знакомые с мнением Кремля.

Путин «разочарован» экономическими проблемами, он «отругал» высокопоставленных экономических чиновников на встрече, прошедшей в Кремле 16 декабря 2024 года, рассказали два источника агентства. По их словам, во встрече участвовали ведущие российские бизнесмены, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ней не присутствовала. Один из собеседников Reuters, получивший информацию после встречи, сказал, что Путин «был заметно недоволен», когда узнал, что из-за дорогих кредитов сокращаются частные инвестиции.

Кремль сообщал лишь о факте встречи, но не о составе ее участников. Путин заявил 22 января министрам, что недавно обсуждал с бизнесом снижение кредитной активности, которое создает «риски для долгосрочного роста». Reuters сделало вывод, что в этом случае Путин говорил о декабрьской встрече.

В своей публикации агентство отметило, что из-за состояния экономики председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина столкнулась с критикой со стороны двух влиятельных банкиров — главы Сбербанка Германа Грефа и главы ВТБ Андрея Костина, которые опасаются, что Россия движется к .

По словам двух источников Reuters, некоторые российские политики требуют, чтобы Набиуллина ушла в отставку с поста главы ЦБ, который она занимает с 2013 года. Собеседники агентства считают, что замена Набиуллиной маловероятна. «Никто в такой ситуации не будет менять главу центрального банка. Авторитет Набиуллиной непререкаем, президент ей доверяет», — сказал один из источников.

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, стремится быстро завершить российско-украинскую войну. Трамп опубликовал 22 января пост, в котором пригрозил, что установит высокие пошлины и введет санкции на все, что Россия продает США и другим странам, если Путин откажется от переговоров о прекращении войны. В то же время в Кремле заявили, что Россия пока не получала никаких конкретных предложений о переговорах. По данным Reuters, Путин готов обсудить с Трампом варианты прекращения огня, но он будет настаивать на том, чтобы Украина признала территориальные завоевания России и отказалась вступать в НАТО.

Кремль не ответил на просьбу Reuters прокомментировать позицию Владимира Путина об экономике РФ и переговорах по завершению войны. Во время брифинга для журналистов 23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин дает свою оценку «каждый раз», как проходят совещания по экономическим вопросам. Песков заявил, что ситуация в экономике оценивается как стабильная: «Запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы, к сожалению, являются спутниками практически всех государств мира». Пресс-секретарь Путина добавил, что запас прочности экономики РФ позволяет удовлетворять как «все военные требования по нарастающей», так и выполнять социальные обязательства. Песков в очередной раз заявил, что Москва готова к «равноправному и уважительному диалогу» с Вашингтоном, но «сигналов пока не поступало».

Набиуллина, Греф и Костин не ответили на запросы Reuters о комментарии.

Читайте также

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок

Читайте также

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок