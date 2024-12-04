Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок

Украинские военные из бригады «Хартия» на позиции в Харьковской области, 16 октября 2024 года Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

Советники Дональда Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению войны в Украине, которые в совокупности указывают на потенциальные контуры мирного плана избранного президента США, пишет агентство Reuters, журналисты которого изучили заявления и поговорили с источниками.

По данным четырех источников Reuters, к концу ноября Трампу еще не удалось собрать рабочую группу для разработки мирного плана, но несколько советников представили свои предложения друг другу на публичных форумах, а в некоторых случаях — самому Трампу.

Один из сотрудников Трампа, занимавшийся вопросами национальной безопасности во время его первого срока, утверждает, что сейчас есть три основных предложения: от претендента на пост спецпосланника по Украине и России Кита Келлога, от вице-президента Джея Ди Вэнса и от бывшего посла США в Германии и директора национальной разведки Ричарда Гренелла.

План Келлога, подготовленный им в соавторстве с бывшим ответственным секретарем Совета нацбезопасности США Фредом Флейцем, предполагает, что Вашингтон лишит Украину военной помощи, если Киев не начнет переговоры с Москвой. Отказ России от переговоров, напротив, повлечет увеличение американской поддержки Украины. Согласно этому плану, стороны должны договориться о прекращении огня на основе «имеющейся линии фронта».

Джей Ди Вэнс излагал свои идеи еще в сентябре — по его мнению, сделка должна включать демилитаризованную зону на существующей линии фронта, и эта зона будет «сильно укреплена» для предотвращения дальнейших вторжений России. Его предложение подразумевает отказ Украине в членстве в НАТО.

Гренелл, выступая в июле на круглом столе Bloomberg News в кулуарах съезда Республиканской партии США, предлагал создать на востоке Украины «автономные регионы» и возражал против вступления страны в НАТО в ближайшее время.

Один из источников Reuters говорит, что, хотя Гренелл еще не получил должность в новой администрации, он пользуется поддержкой Трампа по европейским вопросам. По его словам, Гренелл был одним из немногих, кто присутствовал на сентябрьской встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке.

Все три предложения, как отмечает Reuters, сходятся в том, что вопрос членства Украины в НАТО исключается из повестки. Это, скорее всего, столкнется с сопротивлением со стороны Владимира Зеленского, который сделал приглашение в НАТО частью своего собственного «плана победы», а также со стороны европейских союзников и некоторых американских законодателей, говорят аналитики и бывшие сотрудники органов национальной безопасности.

В конце ноября Зеленский заявлял, что «горячая фаза» войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята «под зонтик НАТО». Он уточнил, что страну невозможно пригласить в военный альянс частично, без оккупированных территорий.

Советники предполагают, что в конечном итоге мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного взаимодействия между Трампом, Путиным и Зеленским. Однако, по мнению аналитиков и бывших американских чиновников, Трамп может обнаружить, что Путин не хочет взаимодействовать, поскольку может получить больше выгоды, продолжая захватывать территории.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что после избрания президентом остановит войну в Украине «за 24 часа» еще до вступления в должность, не поясняя, как он планирует это сделать. Зеленский отвечал, что готов выслушать предложения, но «если они заключаются в том, что мы просто отдаем наши территории, то они очень примитивны».

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