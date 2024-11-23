Война Тысяча четвертый день. Трамп хочет назначить спецпосланником по войне в Украине своего сторонника, предлагавшего «автономные регионы» на востоке страны

Жительницы Сум на месте удара российского беспилотника по жилому району города, 22 ноября 2024 года Yehor Kryvoruchko / Kordon.Media / Global Images Ukraine /Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы понимаем, что многие из вас больше не могут следить за военными новостями так же пристально, как раньше, поэтому мы изменили формат нашей ежедневной хроники. Теперь она выходит раз в день, и в ней мы более подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете об ударе «Орешником» по Украине и о словах Владимира Путина о том, что «региональный конфликт приобрел элементы глобального характера». Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Трамп хочет создать должность спецпосланника по войне в Украине и назначить на нее бывшего посла США в Германии

Избранный президент США Дональд Трамп хочет создать должность специального посланника по войне в Украине, рассказали Reuters четыре источника. Сейчас такой должности в администрации нет, но Трамп «серьезно рассматривает» возможность ее создания.

Предложить эту должность избранный президент планирует своему стороннику Ричарду Гренеллу. Во время первого срока Трампа Гренелл в течение двух лет был послом США в Германии, а с февраля по май 2020 года исполнял обязанности директора национальной разведки. Еще до избрания Трампа Гренеллу прочили пост госсекретаря, однако в итоге республиканец выбрал на эту должность сенатора Марко Рубио.

Сторонники Гренелла отмечают его долгую дипломатическую карьеру и глубокие познания в европейских делах. Но позиция Гренелла по некоторым вопросам, как пишет Reuters, «может заставить лидеров Украины задуматься».

На круглом столе, организованном Bloomberg News в кулуарах съезда Республиканской партии США в июле, Гренелл предлагал создание «автономных регионов» на востоке Украины, а также возражал против вступления Украины в НАТО в ближайшее время. На еще одном публичном мероприятии Гренелл говорил, что миру нужна «дипломатия с силой», потому что на примере Украины видно, что происходит, когда мягкая дипломатия терпит неудачу.

В пресс-службе Трампа сообщения о выборе Гренелла спецпосланником не комментировали. Сам Гренелл тоже не ответил на запрос о комментарии.

Вместе с этим сегодня Трамп встретился во Флориде с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который занимает этот пост с октября — и известен как горячий сторонник Украины. В заявлении НАТО говорится, что генсек и Трамп обсудили ряд «глобальных проблем безопасности, с которыми сталкивается альянс», но других подробностей пресс-служба не приводит.

Трамп неоднократно обещал закончить войну в Украине еще до своего вступления в должность в случае победы на выборах. Но большая проблема, как писало издание Politico, заключается в том, что его идея о мирном урегулировании может просто означать, что Россия сохранит оккупированные территории Украины, а Киеву придется от них отказаться. Эту позицию, как отмечало издание, разделяет как его вице-президент Джей Ди Вэнс, так и Гренелл, который, вероятно, будет в команде Трампа.

На этом этапе делать выводы о том, какой будет внешняя политика Трампа в отношении Украины, сложно. Но пока, по данным The Wall Street Journal, все идеи, предложенные командой Трампа, расходятся с подходом действующего главы Белого дома Джо Байдена о том, что момент для начала переговоров должны определить украинские власти.

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что известно об идеях команды трампа по украине

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Война глазами читателей «Медузы»

Анна, Екатеринбург. Я ничего уже не пытаюсь объяснить себе или предсказать. Смотрю в эту черную бездну и ничего хорошего не жду. На Урале довольно легко впасть в апатию и окуклиться, ведь о войне мало что напоминает, если специально не искать. Но побывав у родственников в одной из приграничных областей, подвергающихся атакам БПЛА, я вышла из этой эмоциональной комы. Первую ночь под звуки взрывов вдалеке я проплакала. Не столько от страха за себя, сколько от боли и беспомощности, с ужасом представляя, что чувствуют люди, находясь под более серьезными обстрелами. <…>.

Александра, Париж (о снятии запрета на удары ATACMS по РФ). Это важный шаг, усиливающий обороноспособность Украины. Речь идет не только о военной стратегии, но и о праве защищать свою территорию от агрессора. Такие решения показывают, что международное сообщество не намерено мириться с безнаказанностью. Количество ракет — не главное. Важно, что это повышает цену агрессии для России и усложняет ее логистику и инфраструктуру.

Эскалация — это всегда выбор агрессора. Если Россия ответит ударами по гражданским объектам, это только усилит международную поддержку Украины. Имидж Украины не испортится от самообороны, а наоборот, укрепится понимание ее борьбы за свободу и независимость.

Переговоры сейчас невозможны. Уступки агрессору только заморозят конфликт и создадут прецедент. Украина имеет полное право защищать свою территорию. Мир устал от войн не потому, что кто-то защищается, а потому что есть те, кто нападает. Вместо того чтобы призывать к уступкам, стоит работать над устранением причины конфликта — российской агрессии.

Иван, Москва (о словах Путина о начале «глобальной» войны). Было ожидаемо, но все равно шокирующе. Хотя за три года (а может уже и десять) само понятие шока будто девальвировалось. Это стало мировой войной не сегодня, сегодня лишь у все большего числа людей открываются глаза и рты на признание этого факта. Многие годы мне казалось, и я был твердо убежден, что мировые войны, диктатуры и цензура — это нежизнеспособные архаизмы, а мир безвозвратно шагнул вперед. Сегодня я осознал «фанерность» этого фасада. Наверное так же почувствовали себя многие советские люди в 90-е на руинах страны победившего коммунизма.

Мировая война декларирует новый миропорядок и мировые лидеры закрепляют это своими подписями по ее окончании. Надеюсь, что новый миропорядок сделает невозможным ядерное оружие, потому что нынешний признал бессилие перед шантажом.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники . Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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