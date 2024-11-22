Война Тысяча третий день. Украина проведет экстренную встречу с НАТО из-за «Орешника». Газпромбанк прекращает выпуск UnionPay

Разрушенный дом в городе Константиновка в Донецкой области Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы понимаем, что многие из вас больше не могут следить за военными новостями так же пристально, как раньше, поэтому мы изменили формат нашей ежедневной хроники. Теперь она выходит раз в день, и в ней мы более подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете об ударе «Орешником» по Украине и о словах Владимира Путина о том, что «региональный конфликт приобрел элементы глобального характера». Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Совет Украина-НАТО проведет экстренную встречу из-за удара новой российской ракетой

Киев и западные союзники соберутся 26 ноября на экстренное заседание в рамках Совета Украина-НАТО, пишет «Европейская правда» со ссылкой на неназванного чиновника альянса.

Встреча пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на уровне послов. Ее инициатором стала Украина; темой обсуждения будет первое применение Россией новейшей ракеты «Орешник».

Из лидеров крупных стран Запада применение Россией нового типа вооружения пока прокомментировал только канцлер Германии Олаф Шольц, назвавший произошедшее «ужасной эскалацией». Из США было лишь два комментария — неофициально в Белом доме сообщили, что Вашингтон заранее получил уведомление о запуске «по каналам снижения ядерного риска», а в заявлении Совета нацбезопасности отмечалось, что, по данным США, у России совсем немного таких ракет, поэтому они вряд ли «изменят правила игры» в Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 22 ноября подтвердил, что Россия планирует предупреждать о новых ударах «Орешником» «таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны». Накануне об этом говорил Владимир Путин — в своем видеообращении он подчеркивал, что даже обладая информацией о запуске, средства ПВО Украины не смогут перехватить ракету.

Россия

Газпромбанк прекратил выпуск карт UnionPay

Газпромбанк начал рассылать уведомления клиентам о возможных проблемах с картами платежной системы UnionPay за рубежом. «С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы Union Pay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — говорится в сообщении, которое клиенты начали получать в мобильных приложениях.

Также Газпромбанк убрал со своего сайта карту UnionPay из списка продуктов, доступных для оформления. Как отмечает ТАСС, для действующих обладателей карт UnionPay банк досрочно прекратил акцию «Кешбек за границей» и отменил возможность снятия денег без комиссии.

Газпромбанк 21 ноября попал под санкции США, это было первым включением системно значимого российского банка в санкционные списки с лета 2023 года. Газпромбанк до последнего времени играл ключевую роль в расчетах с зарубежными покупателями российского газа — «недружественные страны», в соответствии с постановлением Центробанка РФ, должны были конвертировать оплату за газ в рубли только через этот банк.

Газмпромбанк также оставался единственной крупной организацией, в которой россияне могли открыть карты UnionPay, позволяющие делать безналичные платежи при поездках за границу. Теперь карты UnionPay остались лишь у нескольких небольших банков.

Украина

Зеленский лишил государственных наград российских артистов, поддерживающих войну

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 человек. Среди них — бывшие чиновники и депутаты, которые были осуждены за антигосударственную деятельность, а также российские артисты, выступавшие в поддержку войны.

Звания «Народный артист Украины», в частности, были лишены россияне Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Малинин и Игорь Крутой. У предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла отобрали орден князя Ярослава Мудрого I степени.

Среди бывших украинских чиновников, лишенных наград — бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка, бывший министр образования Дмитрий Табачник и бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Указ о лишении госнаград стал первым после вступления в силу соответствующего закона.

Документ, принятый Верховной радой 20 ноября, позволяет отбирать ордена и почетные звания у людей, которые осуждены за преступления против нацбезопасности или международного правопорядка, а также у тех, кто осужден не был, но находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Война глазами читателей «Медузы»

Лев, Прага (о разрешении на удары ATACMS по территории РФ). Хочется верить, что Путин со всей силой уже получит от кого-то в нос, потому что именно на это он все время напрашивался и именно этого он заслуживает. Я не верю в эскалацию до ядерной войны, это будет означать конец России и Путина прежде всего. Я не думаю, что они этого хотят, хотя в моем представлении их текущая жизнь уже не должна быть им мила, а только противна. Думают ли они о своих детях и том, какая жизнь им достанется в наследство, — вот в чем настоящий вопрос.

Подобные новости уже не вызывают никаких эмоций и удивления. Горит сарай, гори и хата, хочется написать. Но и в самом деле, мы все оторваны от страданий людей на местах, по которым падает это все, потому что уже не вместить все это горе, сосуд переполнен. Все это ужасно.

Все происходящее показывает полное бессилие человечества перед лицом смерти и разрушений, одновременную игру политиков в «дадим — не дадим», «позволим — не позволим». Россия же тем временем испытывает полное моральное банкротство общества и банкротство государственных институтов, а после банкротства должны наступить иные формы существования, на это и надежда. В голове только одна мысль вертится последнее время — мы все жертвы и соучастники происходящего.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники . Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Что происходило 21 ноября

Война Тысяча второй день. ВСУ утверждают, что Россия нанесла удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой

Что происходило 21 ноября

Война Тысяча второй день. ВСУ утверждают, что Россия нанесла удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой