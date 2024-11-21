Война Тысяча второй день. ВСУ утверждают, что Россия нанесла удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой

Украинский военный в окопе на линии фронта восле Часова Яра Oleg Petrasiuk / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы понимаем, что многие из вас больше не могут следить за военными новостями так же пристально, как раньше, поэтому мы изменили формат нашей ежедневной хроники. Теперь она выходит раз в день, и в ней мы более подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете о снятии запрета для ВСУ на удары ракетами ATACMS по территории России. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Власти РФ отказываются комментировать возможное применение межконтинентальной ракеты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге для прессы отказался отвечать на вопрос, действительно ли российские войска нанесли удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Песков заявил, что с такими вопросами «лучше обращаться к военным».

Информацию о том, что Россия якобы запустила межконтинентальную баллистическую ракету по инфраструктуре Днепра, утром распространила пресс-служба Воздушных сил Украины. По утверждению украинских военных, ракету запустили из Астраханской области; атака не привела к существенным последствиям. Источники «Украинской правды» утверждали, что это была ракета средней дальности РС-26 «Рубеж», которая в том числе потенциально способна нести ядерный заряд.

Комментариев по поводу применения МБР также не стала давать и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Прямо перед брифингом с журналистами ей позвонил по телефону некий мужчина (микрофон был включен, и все присутствовавшие слышали разговор) и сказал: «По „Южмашу“ удар баллистическими ракетами, о чем западные СМИ стали говорить, не комментируем вообще». Позже Захарова заявила ТАСС, что звонок был «ответом от экспертов», у которых она перед брифингом «уточнила, наша ли это тема». Был ли разговор заготовленной постановкой, неясно.

Если атака действительно была, это первое применение МБР с начала войны. В последние дни в Украине ожидали возможного ответа со стороны России на снятие запрета на удары дальнобойными ракетами ATACMS по международно признанной территории РФ.

Комментарий отдела «Разбор»

На двух видео, снятых, как утверждается, в Днепре утром 21 ноября, видно падение объектов, похожих на блоки разделяющейся головной части баллистической ракеты, хотя можно найти и отличия в скорости и траектории в сравнении с известными видео падения блоков во время испытаний (вот, например, видео с российских и американских тестов). По этим кадрам установить тип ракеты не представляется возможным. Изучение обломков, которые, как утверждается, были найдены на месте падения, также пока не позволило сделать однозначные выводы.

Упавшие объекты не несли большого количества взрывчатки. Падение не было кучным (и, вероятно, и точным). Таким образом, можно предположить, что задача эффективно поразить какой-либо важный объект не ставилась. Военного смысла в ударе подобными блоками без ядерного заряда нет. А значит, удар можно рассматривать как политическое заявление — например, о технической готовности использовать настоящие ядерные заряды вместо учебных блоков.

Если тяжелую ракету действительно запустила Россия, то, вероятно, еще до запуска она должна была уведомить о нем США (и, возможно, Китай) — это делается для того, чтобы избежать случайного обмена ударами между ядерными державами. Пока не ясно, знали ли США заранее о возможном пуске. Известно лишь, что 20 ноября посольство страны в Киеве было закрыто на сутки по соображениям безопасности.

Видео предполагаемого удара баллистической ракетой по Днепру Meduza

Украина

Аэропорты в Киеве и Львове готовы к возобновлению полетов на 95%. Но ждать этого в ближайшее время не стоит

Авиационные регуляторы Украины готовы к возобновлению полетов гражданских самолетов на 95%, заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что для безопасного возобновления полетов необходимо привлечение «очень серьезных средств ПВО», а сейчас вся ПВО в стране «задействована по прямому назначению». Поэтому, отметил он, в ближайшее время открытие гражданских аэропортов нецелесообразно.

«Надеяться, конечно, мы можем. Но если быть реалистичными, то в принципе мы можем говорить об этом исключительно с оглядкой на фронт. Как и все остальные вопросы, касающиеся развития нашей страны — в первую очередь фронт, а после этого уже какое-то другое развитие», — сказал Кулеба о возможности возобновления рейсов в 2025 году.

По словам Кулебы, если решение об открытии рейсов из Львова или киевского аэропорта Борисполь будет принято, на фактический их запуск потребуется еще 45-50 дней.

Воздушное пространство над Украиной для гражданских самолетов было закрыто в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. С 2023 года в Украине периодически обсуждается возможность возобновления полетов хотя бы частично. Госавиационная служба Украины рассматривает возможность поэтапного открытия воздушного пространства, начиная с Львова.

Война глазами читателей «Медузы». Одно письмо

Саша, Испания (о снятии запрета на удары ATACMS по РФ). Бесполезное действие, попытка [со стороны уходящей администрации Байдена] усложнить жизнь Трампу. Количество таких ракет не очень большое, вряд ли они смогут нанести значительный ущерб (при этом это может быть поводом для эскалации). Если будут прилеты по гражданским объектам (прямые или в результате работы ПВО), это испортит имидж Украины.

Войну нужно заканчивать переговорами и быть реалистами. Украина потеряет территории. Это несправедливо, но другого выхода, похоже, нет. Есть ощущение, что текущее состояние строго выгодно Зеленскому, потому что для него поражение — конец политической карьеры. Путин же, скорее всего, сможет продать своему электорату почти любой финал войны, где Россия не потеряет Крым.

В мире накопилась общая усталость от конфликтов. Вместо того, чтобы лететь на Марс, мы погрязли в бесполезных конфликтах.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники . Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Что происходило 20 ноября

Война Тысяча первый день. Путин, похоже, готов обсуждать с Трампом перемирие в Украине. Западные посольства в Киеве ждут массированной российской атаки

Что происходило 20 ноября

Война Тысяча первый день. Путин, похоже, готов обсуждать с Трампом перемирие в Украине. Западные посольства в Киеве ждут массированной российской атаки