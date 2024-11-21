Путин заявил, что Россия ответила на удары ВСУ западным дальнобойным оружием, атаковав Днепр экспериментальной баллистической ракетой «Орешник». Он пригрозил бить по военным объектам Запада

Вспышки в небе над украинским городом Днепр после российского ракетного удара, 21 ноября 2024 года Come back alive / AFP / Scanpix / LETA

Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса в Днепре в ответ на то, что украинские военные использовали западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по России. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин, выступив с обращением к военным, жителям России, «нашим друзьям во всем мире и тем, кто питает иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России».

Путин рассказал, что Вооруженные силы Украины 19 ноября атаковали шестью американскими ракетами ATACMS склад боеприпасов в Брянской области, никто не пострадал, возникший пожар потушили. По словам президента РФ, 21 ноября украинские военные использовали британские ракеты Storm Shadow и американские HIMARS, чтобы атаковать один из командных пунктов российской группировки «Север» в Курской области. «В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал», — заявил Путин.

С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера.

Путин заявил, что Россия в ответ провела 21 ноября испытания экспериментальной баллистической ракеты средней дальности «Орешник». «Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута», — заявил Путин. По его словам, Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российское агентство ТАСС сообщило, что целью удара стало предприятие «Южмаш».

Путин назвал применение «Орешника» ответом на то, что США планируют производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности.

Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению.

Путин добавил, что Россия будет предупреждать мирных жителей при испытании таких систем как «Орешник». По словам президента РФ, средств противодействия ракетам «Орешник» сейчас нет. «Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено», — сказал он.

Владимир Путин заявил, что Россия готова применить оружие против военных объектов стран, которые разрешают применять свое оружие против российских объектов.

Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально.

Путин также «рекомендовал задуматься» властям стран, которые «вынашивают планы» использовать своих военных против России.

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Воздушные силы ВСУ объявили утром 21 ноября, что российские войска атаковали Украину, применив межконтинентальную баллистическую ракету. Украинские военные утверждают, что атака не привела к существенным последствиям. Власти США заявили спустя несколько часов после атаки, что Россия запустила по Днепру экспериментальную ракету средней дальности. Источник «Би-би-си» в администрации США сообщил, что у России, вероятно, есть лишь «горсть этих экспериментальных ракет», а Украину ранее атаковали ракетами с боеголовками значительно большего размера. Накануне атаки по Днепру в телеграм-каналах появилась информация о том, что российские войска могут ударить баллистической ракетой РС-26 «Рубеж».

Видео предполагаемого удара баллистической ракетой по Днепру Meduza

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