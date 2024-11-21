Россия заранее предупредила США об ударе по Днепру баллистической ракетой средней дальности

Россия заранее направила США уведомление о том, что собирается нанести ракетный удар по украинскому городу Днепр, использовав баллистическую ракету средней дальности. Об этом 21 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«США были заранее уведомлены по каналам снижения ядерного риска», — сказал чиновник, комментируя удар, который войска России нанесли по Украине экспериментальной баллистической ракетой.

Как отмечает Reuters, в последние дни власти США информировали Украину и других близких союзников о том, что Россия может применить экспериментальную баллистическую ракету. По словам американского чиновника, у России лишь несколько единиц подобного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Россия за 30 минут до пуска ракеты из системы «Орешник» отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

Президент РФ Владимир Путин в обращении 21 ноября сообщил, что Россия провела испытания экспериментальной баллистической ракетной системы «Орешник» и нанесла удар по Днепру в ответ на то, что украинская армия использовала западные дальнобойные ракеты для ударов по российской территории.

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