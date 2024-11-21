США считают, что Россия запустила по Днепру не межконтинентальную ракету, а ракету средней дальности

Россия выпустила 21 ноября по Украине не межконтинентальную ракету, а баллистическую ракету средней дальности. Об этом Reuters сообщил представитель администрации США, ссылаясь на предварительные данные.

Еще двое западных чиновников подтвердили журналистам на условиях анонимности, что, согласно первоначальной оценке, российская ракета, атаковавшая Днепр, не была межконтинентальной.

Баллистические ракеты средней дальности способны преодолевать расстояние от 3000 до 5500 километров, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) — более 5500 километров, напоминает агентство.

Meduza

Источник «Би-би-си» в администрации США сообщил, что войска России запустили по Украине экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Собеседник отметил, что у России, вероятно, есть лишь «горсть этих экспериментальных ракет». «Би-би-си» отмечает, что Украина выдержала бесчисленные российские удары, в том числе ракетами с боеголовками значительно большего размера.

Утром 21 ноября Воздушные силы ВСУ объявили, что российские войска выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По утверждению украинских военных, ракету запустили из Астраханской области; атака не привела к существенным последствиям. Всего, по данным ВСУ, войска РФ использовали для удара по Днепру восемь ракет, в том числе гиперзвуковую ракету «Кинжал» и семь крылатых Х-101. Власти РФ отказались комментировать сообщения об ударе МБР.

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