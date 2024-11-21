Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные провели испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом он сказал в заявлении, выпущенном вечером 21 ноября. Трансляция выступления велась в телеграм-канале Кремля.

«Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута», — заявил Путин.

По его словам, Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Путин утверждает, что средств противодействия ракетам «Орешник» сейчас нет. «Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено», — заявил Путин.

Президент РФ заявил, что Россия провела испытания в ответ на то, что Вооруженные силы Украины 19 и 21 ноября атаковали цели в Брянской и Курской областях, применив американские ракеты ATACMS и франко-английские Storm Shadow (SCALP). По его словам, при атаке ВСУ по командному пункту в Курской области есть погибшие и раненые, при атаке в Брянской области никто не пострадал.

Путин добавил, что Россия будет предупреждать мирных жителей при испытании таких систем как «Орешник».

Путин назвал применение «Орешника» ответом на то, что США планируют производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности.

Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили утром 21 ноября, что российские войска атаковали Украину, применив межконтинентальную баллистическую ракету. По утверждению украинских военных, атака не привела к существенным последствиям. Власти США, в свою очередь, заявили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную ракету средней дальности.

Видео предполагаемого удара баллистической ракетой по Днепру Meduza

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