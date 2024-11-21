Путин: «Мы вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют применять свое оружие против России»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применить оружие против военных объектов стран, которые разрешают применять свое оружие против российских объектов. Об этом он сказал в обращении, выпущенном вечером 21 ноября.

«Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально», — заявил Путин.

Президент РФ также «рекомендовал задуматься» властям стран, которые «вынашивают планы» использовать своих военных против России.

В том же обращении Путин заявил, что Россия провела испытания экспериментальной баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ответ на то, что ВСУ атаковали цели в России с помощью западных ракет ATACMS и Storm Shadow. По словам Путина, целью российской атаки стал объект оборонно-промышленного комплекса в Днепре.