ВСУ заявили, что Россия ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой

Воздушные силы ВСУ утверждают, что утром 21 ноября российские войска выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.

Запуск был осуществлен из Астраханской области, заявили в ВСУ. Других подробностей украинские военные не приводят. Независимого подтверждения этой информации нет.

The Guardian пишет, что если эта информация подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время войны.

Межконтинентальная баллистическая ракета имеет минимальную дальность в пять тысяч километров, но некоторые из них могут преодолевать расстояние более девяти тысячи километров, напоминает CNN.

В сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что за утро 21 ноября силы ПВО сбили шесть крылатых ракет X-101, запущенных российскими войсками. О последствиях удара межконтинентальной баллистической ракетой в сообщении ВСУ ничего не говорится.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак утром 21 ноября сообщал о ракетной атаке на Днепр. По его данным, повреждения получило промышленное предприятия. Какие именно ракеты атаковали город, он не уточнял.

Утром 20 ноября посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве объявили о закрытии из-за «повышенного риска воздушных атак». В МИД Украины назвали эти сообщения «информационным нагнетанием». «РБК-Украина» отмечает, что на этом фоне в телеграм-каналах появилась информация о том, что российские войска могут ударить баллистической ракетой РС-26 «Рубеж».