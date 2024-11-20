МИД Украины попросил иностранные посольства в Киеве, закрывшиеся из опасений воздушной атаки, обойтись без «информационного нагнетания»

Власти Украины назвали «информационным нагнетанием» сообщения о закрытии иностранных посольств в Киеве из-за возможной воздушной атаки РФ.

Ранее 20 ноября посольства США, Испании, Италии и Греции объявили, что временно прекращают работу из-за «повышенного риска воздушных атак» в Киеве. В частности, источники в посольстве США сообщили телеканалу «Суспільне», что закрытие дипломатической миссии связано с угрозой комбинированного удара беспилотников и ракет РФ.

В связи с этим министерство иностранных дел Украины заявило, что находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности.

В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов столь же актуальна, как и в предыдущую тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильно реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущую тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания.

Отдельное заявление об угрозе обстрелов также опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, обвинив Россию в «массированной информационно-психологической атаке».

В спецслужбе отметили, что 20 ноября по соцсетям и мессенджерам распространяется сообщение от имени ГУР о возможном «особо массированном» ракетно-бомбовом ударе РФ по украинским городам.

«Данное сообщение — фейк, оно содержит типичные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки», — отметили в ГУР.

В последние недели российские войска вновь усилили атаки на инфраструктуру украинских городов. От ударов ракетами и беспилотниками страдают Киев, Одесса и другие города и регионы. Один из самых мощных ударов за последнее время был нанесен 17 ноября, когда российские войска, по словам президента Украины Владимира Зеленского, запустили 120 ракет и 90 дронов, целью которых, в частности, были энергетические объекты.

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