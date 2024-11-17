«Одна из крупнейших воздушных атак». Войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине, выпустив 120 ракет и 90 дронов

Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар в Николаеве после удара российского дрона. 17 ноября 2024 года The State Emergency Service of Ukraine / AFP / Scanpix / LETA

Войска РФ утром 17 ноября нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины. Всего, сообщил президент Владимир Зеленский, было выпущено 120 ракет и 90 дронов. Войска РФ использовали дроны разных типов, в том числе «Шахеды», крылатые и баллистические ракеты, включая «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы», написал Зеленский в телеграм-канале. Украинские силы ПВО, по его данным, уничтожили более 140 воздушных целей.

Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к отражению массированного российского удара были привлечены истребители F-16, которые «сбили около 10 воздушных целей».

«Целью врага была энергетическая инфраструктура по всей Украине», — сообщил Зеленский. О том, что удары нанесли по объектам генерации и передачи электроэнергии, заявил и министр энергетики Герман Галущенко.

Российские ракеты и дроны атаковали, в числе прочего, Киев, Одессу, Кривой Рог, Днепр и Ровно. Удары пришлись по Львовской и Николаевской областям. В Червоноградском районе Львовской области в результате падения обломков ракеты загорелись гаражи и автомобиль, сообщил глава региона Максим Козицкий.

В Николаеве от удара беспилотника по жилому дому погибли две женщины, четверо взрослых и двое детей ранены, заявил глава области Виталий Ким. В Шептицком районе Львовской области в результате падения обломков российской ракеты погиб один человек, двое пострадали, сообщает «Суспильне» со ссылкой на районную администрацию. В Одесской области в результате российского массированного воздушного удара по Украине погибли два человека, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Пострадал 17-летний подросток.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

Николаев, 17 ноября 2024 года ДСНС України

Киев, 17 ноября 2024 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Львовская область, 17 ноября 2024 года The State Emergency Service of Ukraine / Reuters / Scanpix / LETA

«По состоянию на сейчас есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления», — написал Зеленский. Энергетическая компания ДТЭК также сообщала, что в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях из-за российских ударов ввели превентивные отключения электричества. «Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В Одессе из-за российского удара остановлен весь электротранспорт. Больницы и котельные города переведены на генераторы, сообщил мэр Геннадий Трухнов, отметив, что генераторов на все котельные не хватило.

Из-за удара дронами и ракетами нарушен график движения нескольких пассажирских поездов, пишет «РБК-Украина», в том числе следующих по маршрутам Запорожье — Одесса и Харьков — Одесса.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российские удары ракетами и беспилотниками утром 17 ноября «одной из крупнейших воздушных атак» с начала полномасштабного вторжения.

«Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его», — написал Сибига в соцсети X. Глава МИД Украины не стал уточнять, о каких звонках и визитах идет речь. 15 ноября состоялся первый за два года телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с Владимиром Путиным, а в конце октября в Россию на саммит БРИКС приезжал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Минобороны РФ, комментируя массированный удар по Украине, заявило, что он был нанесен «высокоточными средствами поражения по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины». Также, объявило Минобороны, были «поражены предприятия, которые выпускали продукцию военного назначения».

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