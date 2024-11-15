Шольц и Путин поговорили по телефону впервые за два года

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели 15 ноября телефонный разговор, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

В последний раз лидеры двух стран общались по телефону 2 декабря 2022 года.

По информации Reuters, разговор продлился около часа.

Разговор Путина и Шольца вскоре подтвердили в правительстве Германии. Согласно сообщению, канцлер ФРГ призвал Путина прекратить российскую агрессию против Украины и вывести с ее территории войска РФ.

Он также «призвал Россию быть готовой к переговорам с Украиной с целью справедливого и прочного мира». По словам Шольца, Германии будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Канцлер Германии созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским до разговора с Путиным и собирается сделать это после, добавили в правительстве.

В Кремле разговор Путина и Шольца пока не комментировали.

В середине октября Шольц, выступая в Бундестаге перед немецкими депутатами, выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным о «справедливом мире» в Украине. «Поэтому если возникает вопрос, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем: „Да, это тоже возможно“», — отмечал канцлер.