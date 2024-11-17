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Война Девятьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 ноября смотрите здесь.
Главные новости утра
- Российские войска утром 17 ноября нанесли ракетные удары и атаковали дронами территорию Украины, в том числе Киев, Одессу, Кривой Рог, Днепр и Ровно. В Одессе из-за атаки был остановлен весь городской электротранспорт, сообщил глава города Геннадий Труханов. В Печерском районе Киева загорелся жилой дом, в который попал обломок сбитого беспилотника. Пострадала женщина, она находится в больнице. Также по столице Украины были выпущены крылатые ракеты, объявило командование Воздушные силы ВСУ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целью российского ракетного удара была энергосистема страны. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал нанесенный войсками РФ удар «одной из крупнейших воздушных атак» с начала полномасштабного вторжения.
- В Ижевске в ночь на 17 ноября беспилотник атаковал завод. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что «серьезных разрушений» на производстве нет, персонал эвакуирован, но один человек пострадал. Чем занимается завод, атакованный беспилотником, Бречалов не уточнил. Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что речь идет о заводе «Купол», который производит зенитно-ракетные комплексы «Тор», радиолокационные станции и другую военную продукцию. С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину это первый удар дронов по Ижевску и Удмуртии в целом о котором официально сообщают власти.
Здравствуйте! В этой трансляции мы будем рассказывать о самых важных событиях, связанных с российско-украинской войной. Спасибо, что вы с нами.