Дрон атаковал оборонное предприятие в Ижевске. Это первая официально подтвержденная атака беспилотников на Удмуртию

Завод в Ижевске в ночь на 17 ноября был атакован беспилотником, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. «На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован», — написал Бречалов в телеграме.

«К сожалению, один человек пострадал», — сообщил глава региона, добавив, что состояние раненого врачи оценивают как средней тяжести.

Чем занимается предприятие, попавшее под удар, Бречалов не уточнил, указав лишь адрес завода: ул. Ленина, 101. По этому адресу находится, в числе прочего, машиностроительный завод «Иэмз Купол».

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что «Купол» производит зенитно-ракетные комплексы «Тор», радиолокационные станции и другую военную продукцию.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, отмечает «7×7 — Горизонтальная Россия», это первый удар дронов по Ижевску и Удмуртии в целом о котором официально сообщают власти.