Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Франция и Великобритания последовали его примеру

Обновление: Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России, пишет Le Figaro.

Президент США Джо Байден дал разрешение Украине использовать имеющиеся в ее распоряжении дальнобойные ракеты ATACMS для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области России, пишет The New York Times со ссылкой на правительственные источники.

Дать разрешение на использование ATACMS , которое издание называет, «серьезным изменением в политике США», было решено в ответ на размещение в Курской области северокорейских военных, утверждают источники.

По словам собеседников издания, разрешение ВСУ наносить удары ATACMS по российской территории должно послать Северной Корее сигнал, что ее военные в Курской области находятся в уязвимом положении, и КНДР не следует отправлять больше войск на помощь России.

На то, что такая смена политики США в отношении использования ATACMS коренным образом изменит ход войны, источники The New York Times не рассчитывают.

Мнения советников Байдена по поводу использования ATACMS для ударов по территории России разделились, отмечают источники издания. Они также указали, что хотя пока речь идет о применении ракет только для ударов по целям в Курской области, в дальнейшем Байден может разрешить Украине использовать это оружие и в других местах.

Источники Reuters подтвердили, что Байден разрешил ВСУ использовать ATACMS для ударов по территории России. Украинские военные, по данным агентства, намерены применить эти ракеты уже в ближайшие дни.

Отменит ли Дональд Трамп это решение Байдена, когда займет пост президента, пока неизвестно, отмечает агентство.

Президент Украины Владимир Зеленский долгое время добивается, чтобы западные союзники разрешить использовать поставленные ими дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

США предоставили Украине ракетные системы большой дальности ATACMS, Великобритания — ракеты Storm Shadow, Франция — аналогичные ракеты SCALP. Вооруженные силы Украины применяли эти вооружения для ударов по объектам РФ в аннексированном Крыму. Сообщалось, что Франция и Великобритания готовы дать ВСУ соответствующее разрешение, но лишь после того, как США согласится на использование ATACMS для ударов по российской территории.

В конце сентября NYT со ссылкой на американские правительственные источники писала, что разведка США считает, что Россия может перейти к «решительным ответным действиям», если США и их союзники разрешат Украине наносить удары американскими, британскими и французскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, при этом ход войны принципиально не изменится.

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