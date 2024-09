NYT: разведка США ожидает «решительный ответ» от властей РФ, если Запад разрешит Украине применять дальнобойные ракеты по российской территории

Разведка США считает, что Россия может перейти к «решительным ответным действиям», если США и их союзники разрешат Украине наносить удары американскими, британскими и французскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, при этом ход войны принципиально не изменится. Об этом 26 сентября сообщила газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников.

В оценке разведки США описывается ряд возможных ответных мер со стороны России — от активизаций диверсионных действий в Европе, например, поджогов, до потенциальных атак на американские и европейские военные базы со смертельным исходом.

По мнению американских чиновников, за большинством диверсий в Европе, совершенных в последнее время, стоит российское ГРУ. Собеседники NYT считают, что, если Украине разрешат использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории РФ, то Россия и дальше продолжит действовать тайно и не станет проводить открытые атаки на американские и европейские объекты, чтобы снизить риск более масштабного конфликта.

В преддверии решения о снятии эмбарго на удары по российской территории, отмечает The New York Times, риторика президента РФ Владимира Путина была «особенно воинственной». Некоторые из высокопоставленных советников президента США Джо Байдена считают, что, если решение будет в пользу Украины, то, скорее всего, Путин ответит применением силы со смертельным исходом. По словам собеседников издания, неясно, какое решение примет Байден.

Разведка США сомневается, что, если украинцам разрешат использовать дальнобойные ракеты, у ВСУ будет достаточно единиц оружия, чтобы кардинально изменить ход конфликта. В своей оценке разведка отметила, что Украина располагает ограниченным количеством ракет и неясно, сколько еще оружия смогут предоставить союзники. Кроме того, считает разведка, после первых ударов российские войска, скорее всего, переместят склады с боеприпасами, командные пункты, боевые вертолеты и другие объекты за пределы досягаемости ракет.

Белый дом не ответил на просьбу The New York Times прокомментировать оценку разведывательных служб. Канцелярия директора национальной разведки США отказалась от комментариев.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила вечером 26 сентября после встречи Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, что не ожидает какого-либо решения по ударам ВСУ западным оружием вглубь России, сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский долгое время призывает страны Запада разрешить использовать поставленные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. США предоставили Украине ракетные системы большой дальности ATACMS, Великобритания — ракеты Storm Shadow, Франция — аналогичные ракеты SCALP. Вооруженные силы Украины применяли эти вооружения для ударов по объектам РФ в аннексированном Крыму.

Газета The Guardian сообщила в начале сентября, что Великобритания разрешила Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow. Как утверждает The New York Times, Великобритания готова санкционировать удары после того, как президент США Джо Байден определится с позицией по этому вопросу, «поскольку потенциальный ответ России может повлиять на безопасность коалиции в целом».

Власти России впервые с 2020 года готовятся изменить ядерную доктрину, сообщил президент РФ Владимир Путин 25 сентября. Он предложил рассматривать как основание для нанесения ядерного удара «агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированную воздушную атаку неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

