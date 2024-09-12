Великобритания разрешила Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow. США в ближайшие недели могут принять аналогичное решение о применении ракет ATACMS

Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images

Великобритания разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow франко-британского производства для ударов по целям на территории России, сообщила 11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. Официально об этом не сообщалось.

Storm Shadow — крылатая ракета большой дальности, производимая европейской компанией MBDA. Франко-британская разработка, в Великобритании называется Storm Shadow, во Франции — SCALP. Ракеты производятся в нескольких модификациях, в том числе с предельной дальностью свыше 560 километров. Украина получила от Великобритании и Франции ракеты с радиусом действия более 250 километров.

The Guardian сообщила об этом в день, когда Киев посетили глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Во время визита они обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским удары дальнобойным западным оружием по территории России. Источники The Guardian отметили, что Блинкен и Лэмми приехали в Киев вместе только потому, что принято положительное решение по Storm Shadow. Газета подчеркнула, что Лэмми не стал объявлять о принятом решении публично, поскольку его слова могли посчитать излишне провокационными. По данным издания, на использование ракет Украиной, вероятно, введут ограничения, «чтобы избежать безрассудных или ненужных атак».

Западные СМИ сообщали в мае 2023 года, что, по данным источников, Великобритания согласилась поставить Украине ракеты Storm Shadow при условии, что ВСУ не будут использовать их для ударов по объектам на территории России. В сентябре 2023 года ВСУ применяли Storm Shadow для ударов по Севастополю, аннексированному Россией в 2014 году.

О ракетах Storm Shadow

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод

О ракетах Storm Shadow

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев намекнул, что Вашингтон может разрешить Украине использовать для ударов по России американские баллистические ракеты ATACMS. Блинкен заявил, что США «с первого дня» готовы адаптировать свою политику по мере того, как меняется ситуация на поле боя в Украине. «Мы будем продолжать это делать», — сказал Блинкен.

ATACMS — дальнобойные оперативно-тактические баллистические ракеты, запускаемые из установок залпового огня HIMARS и MLRS. Радиус действия ракет составляет от 150 до 300 километров в зависимости от модификации. Производитель — американская компания Lockheed Martin.

Блинкен после визита в Киев пообещал пересказать позицию властей Украины президенту США Джо Байдену, а Лэмми — премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Лидеры США и Великобритании собираются 13 сентября встретиться в Вашингтоне.

Как сообщает Bloomberg, Блинкен и Лэмми во время визита в Киев хотели добиться, чтобы Украина изложила долгосрочный план на 2025 год. Источники агентства заявили, что США хотят, чтобы Украина подробно описала, на какие объекты будут нацелены ракеты и почему, прежде чем Вашингтон согласится снять ограничение на удары вглубь российской территории ракетами ATACMS. Bloomberg отмечает, что США «вряд ли» решат снять ограничения до Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября, при этом Байден может высказаться о том, что политика скоро изменится. О том, что позиция США по поводу дальнобойных ударов может измениться до встречи мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке, также сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

Многие американские чиновники, в том числе президент Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин, выступали против того, чтобы снимать ограничения на удары дальнобойным оружием по целям в глубине России, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта. При этом в мае 2024 года Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям в России — но только у границы в районе Харькова. После этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что благодаря этому решению российское наступление на Харьков застопорилось.

О ракетах ATACMS

Зеленский объявил, что Украина впервые ударила по объектам ВС РФ ракетами ATACMS. Ими удобно поражать мобильные цели — например, самолеты на аэродромах Что важно знать об этом оружии? Рассказываем максимально коротко

О ракетах ATACMS

Зеленский объявил, что Украина впервые ударила по объектам ВС РФ ракетами ATACMS. Ими удобно поражать мобильные цели — например, самолеты на аэродромах Что важно знать об этом оружии? Рассказываем максимально коротко

В Кремле считают, что страны Запада и Украина ведут «камуфляжную дискуссию», а решение разрешить удары по территории России уже принято. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал 12 сентября газете «Известия». По словам Пескова, разрешение бить западным оружием по России приведет к «соответствующей реакции» со стороны Москвы. «Естественно, это повышает существенно степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины», — сказал Песков. За день до этого представитель Кремля, комментируя возможное решение США снять запрет на удары американскими ракетами по России, сказал, что «не нужно везде ожидать каких-то ответов». «На все эти действия и является ответом. Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом и потом вменяется Украине, и является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности СВО», — заявил Песков.

Великобритания и США, как утверждается, поменяли свое отношение по поводу ударов вглубь России дальнобойным западным оружием после того, как Иран передал РФ свои баллистические ракеты. Представители Лондона и Вашингтона сообщили 10 сентября, что Россия уже получила партию баллистических ракет из Ирана и, вероятно, в ближайшие недели применит их для ударов по Украине. Блинкен заявил, что Россия получила баллистическую ракетную систему «Фатх-360», максимальная дальность которой составляет около 120 километров. По данным The Times, Иран передал партию более чем из 200 ракет. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на пресс-конференции в Киеве 11 сентября назвал действия Ирана «значительной и опасной эскалацией».

Великобритания долго не могла разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ из-за противодействия США, сообщала британская газета The Times 16 августа. По данным источников, Лондон направил соответствующий запрос в Вашингтон в июле, но не получил ответа. Помимо США, британские власти также должны были получить одобрение от еще одного производителя ракет, Франции, и третьей неназванной страны НАТО (вероятно, имеется в виду Италия, которая также участвует в производстве ракет).

Власти Великобритании, комментируя возможность ударов британскими ракетами по территории России, неоднократно говорили, что Украина должна соблюдать гуманитарное право. В июне тогдашний премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорил La Repubblica, что Украина может использовать ракеты «при соблюдении международных гуманитарных законов». Кир Стармер, возглавивший британское правительство в июле, говорил Bloomberg, что ракеты должны использоваться «в соответствии с международным гуманитарным правом», а также «в оборонительных целях». После заявления Стармера Министерство обороны Великобритании сообщило, что не разрешало Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Британские чиновники говорили The Telegraph, что обеспокоены тем, что удары Storm Shadow по территории РФ «приведут к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт» с Россией.

Власти Франции официально не разрешали Украине использовать ракеты SCALP (французский вариант Storm Shadow) для ударов по России, при этом Макрон говорил, что нужно позволить ВСУ «нейтрализовать» российские военные базы. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в мае. «Мы должны позволить им [Украине] нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты», — заявил Макрон. Вскоре после этого неназванный офицер военной авиации заявил «Би-би-си», что слова Макрона воспринимаются как разрешение на использование ракет SCALP по территории России. По словам собеседника «Би-би-си», теперь ВСУ смогут наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, но такие удары ограничены техническими возможностями украинской авиации.

Власти США долгое время отказывались предоставить Украине ракеты ATACMS, которые Киев просил с самого начала полномасштабной войны. В октябре 2023 года из сообщений американских СМИ стало известно, что Украина получила от США ракеты ATACMS с в варианте MGM-140A Block I с максимальной дальностью 160 километров. Вооруженные силы Украины 17 октября 2023 года впервые применили ATACMS против российских войск, ударив по аэродромам в Луганске и Бердянске. Первоначально США выступали против поставок, опасаясь, что украинские войска применят ракеты по целям в глубине России, что приведет к эскалации. Позже Украина получила ракеты варианта MGM-164A Block II с дальностью полета в 300 километров. США тайно передали такие ракеты, сообщило агентство Reuters в апреле 2024 года. ВСУ впервые применили их 17 апреля, нанеся удар по военному аэродрому в Крыму. Также Украина использовала ATACMS при ударе по Севастополю в июне, часть кассетных боеприпасов упала на пляже, погибли четыре человека, более 150 получили ранения.

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