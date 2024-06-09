Советник Байдена: российское наступление на Харьков застопорилось после того, как США разрешили ВСУ наносить удары по территории РФ

Вооруженные силы Украины воспользовались разрешением США наносить удары западным оружием по приграничным территориям РФ, после чего российское наступление в Харьковской области застопорилось. Об этом в интервью телеканалу CBS 9 июня заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он назвал «здравым смыслом» согласие Джо Байдена на удары американским оружием по территории РФ. «Не было смысла не позволять украинцам стрелять через границу, по пушкам и орудийным позициям, которые стреляли по украинцам», — сказал представитель американской администрации.

И я отмечу одно: динамика российской операции под Харьковом застопорилась. Сейчас Харьков все еще остается под угрозой, но россиянам не удалось добиться существенного прогресса на земле в этом районе в последние дни. И Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии фронта и отпоре агрессивным российским войскам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении заявил, что российское наступление в Харьковской области провалилось. «Весомый результат — то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление — усилено. И будет еще ужесточено», — сказал он.

Как подчеркивал Джо Байден, ВСУ получили право наносить удары американским оружием только по целям вблизи границы в ответ на российские атаки. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (примерно 320 километров — прим. „Медузы“) вглубь России и не разрешаем удары по Москве, по Кремлю», — говорил президент США в интервью ABC News.

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