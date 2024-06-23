Ракетный удар по Севастополю. Погибли пять человек, более 120 ранены Обломки одной из сбитых ракет упали на пляж

Глава администрации аннексированного Севастополя Михаил Развожаев 23 июня около 12:20 сообщил о ракетном обстреле города. В следующем сообщении, опубликованном в телеграм-канале Развожаева, говорилось, что «пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией». Телеграм-каналы опубликовали фото и видео работы ПВО в Севастополе.

Минобороны РФ заявило, что удар по Севастополю был нанесен «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Четыре ракеты, говорилось в распространенном военным ведомством сообщении, удалось сбить. Еще одна ракета, заявило Минобороны, «в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города».

Обломки ракет упали в нескольких районах города. В том числе, заявил ТАСС замглавы администрации аннексированного Севастополя Александр Кулагин, на пляж в районе Учкуевки. Также из-за падения обломков возник пожар в одном из жилых домов и загорелся лес.

Погибли пять человек, в том числе трое детей, заявил Развожаев. По данным Минздрава РФ, на которые ссылается ТАСС, пострадали 124 человека. Среди пострадавших, пишет РИА Новости также со ссылкой на Минздрав РФ, 27 детей. По словам Кулагина, пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы. Замглавы администрации аннексированного Севастополя не исключил, что число пострадавших будет расти по мере уточнения информации о последствиях ракетного удара.

Власти аннексированного Севастополя уверяют, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты», — написал Развожаев, добавив, что сам он выехал в больницу к пострадавшим. Глава администрации аннексированного Севастополя заявил, что ему звонил «наш президент Владимир Владимирович Путин», который выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что «поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь».

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала атаку террором против мирного населения. Глава администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также предложил помощь в размещении пострадавших в крымских больницах за пределами Севастополя. Развожаев, в свою очередь, заявил: «Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море». Глава аннексированного Севастополя при этом особо отметил, что удар был нанесен «в светлый праздник Троицы». 24 июня власти аннексированного Севастополя объявили днем траура по погибшим.

Из-за ракетного удара был на некоторое время закрыто движение по Крымскому мосту. Со стороны Краснодарского края и Крыма на въезд на мост в очереди скопились почти 600 автомобилей.

СК РФ после ракетного удара по Севастополю возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). «Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», заявили в СК.

Украинские власти официально пока никак не прокомментировали ракетный удар по Севастополю. Проукраинские паблики, в свою очередь, напомнили, что власти Украины призывали жителей Крыма уехать и «переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах».

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