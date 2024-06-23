Война Восемьсот пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 июня читайте здесь.
Из-за аварии на коксохимическом заводе Кривой Рог заволокло едким дымом, пишет УНИАН.
Авария произошла из-за экстренного отключения завода от внешней энергосистемы. Чтобы сохранить оборудование, сотрудникам пришлось «прибегнуть к ряду кризисных технологических действий». Жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна.
Последствия обстрела Харькова 22 июня
Два человека погибли в результате попадания авиабомбы по пятиэтажному дому в Основянском районе города. Еще один человек погиб в результате обстрела предприятия в Холодногорском районе.
Белгородская область за последние сутки подверглась атаке, в которой участвовали несколько десятков украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Больше всего ударов из дронов-камикадзе пришлось на Шебекинский городской округ — Шебекино, а также несколько близлежащих поселков и сел атаковал 21 беспилотник.
Кроме того, по населенным пунктам области было выпущено больше 100 артиллерийских снарядов, утверждает Гладков. По его словам, в результате атак погиб один мужчина — в селе Салтыкова артиллерийский снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия.
Минобороны РФ отчиталось о сбитых беспилотниках на территории России. Всего в ночь на 23 июня были сбиты 33 дрона: 28 над Брянской областью, по два над Смоленской и Липеской областями, и один дрон над территорией Тульской области.
ГСЧС Украины опубликовала фотографии последствий ударов по Киевской области
Ракетный удар по Киевской области: два человека пострадали
Глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что регион подвергся российскому ракетному удару. Пострадали два человека, им оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
В результате падения обломков ракет в одном из населенных пунктов были повреждены шесть многоэтажных и 20 частных домов, а также АЗС, аптеки, административные здания и три автомобиля.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью Россия атаковала Украину тремя ракетами «Калибр», запущенными из акватории Азовского моря. Две из них удалось сбить над Киевской областью.
41 пострадавший, в том числе трое детей, находится в больнице после вчерашнего удара по Харькову. Об этом утром 23 июня сообщил глава региона Олег Синегубов. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали.
Синегубов подчеркнул, что это не окончательные данные, так как люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
Всего в результате российского удара пострадали 52 человека. Синегубов сообщил о двух погибших — ранее сообщалось, что погибли три человека. О двух погибших также сообщает МВД Украины.
Здравствуйте. Сегодня 851-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.