Война Восемьсот пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Белгородская область за последние сутки подверглась атаке, в которой участвовали несколько десятков украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Больше всего ударов из дронов-камикадзе пришлось на Шебекинский городской округ — Шебекино, а также несколько близлежащих поселков и сел атаковал 21 беспилотник.

Кроме того, по населенным пунктам области было выпущено больше 100 артиллерийских снарядов, утверждает Гладков. По его словам, в результате атак погиб один мужчина — в селе Салтыкова артиллерийский снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия.