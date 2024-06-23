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Война Восемьсот пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 июня читайте здесь.

Из-за аварии на коксохимическом заводе Кривой Рог заволокло едким дымом, пишет УНИАН.

Авария произошла из-за экстренного отключения завода от внешней энергосистемы. Чтобы сохранить оборудование, сотрудникам пришлось «прибегнуть к ряду кризисных технологических действий». Жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна.

Последствия обстрела Харькова 22 июня

Два человека погибли в результате попадания авиабомбы по пятиэтажному дому в Основянском районе города. Еще один человек погиб в результате обстрела предприятия в Холодногорском районе.

ДСНС України
Разбор последствий удара по многоэтажному дому
George Ivanchenko / Anadolu / Getty Images
Квартира, разрушенная в результате российского удара
George Ivanchenko / Anadolu / Getty Images
Одна из жертв удара по Харькову
George Ivanchenko / Anadolu / Getty Images

Белгородская область за последние сутки подверглась атаке, в которой участвовали несколько десятков украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Больше всего ударов из дронов-камикадзе пришлось на Шебекинский городской округ — Шебекино, а также несколько близлежащих поселков и сел атаковал 21 беспилотник.

Кроме того, по населенным пунктам области было выпущено больше 100 артиллерийских снарядов, утверждает Гладков. По его словам, в результате атак погиб один мужчина — в селе Салтыкова артиллерийский снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия.

Минобороны РФ отчиталось о сбитых беспилотниках на территории России. Всего в ночь на 23 июня были сбиты 33 дрона: 28 над Брянской областью, по два над Смоленской и Липеской областями, и один дрон над территорией Тульской области.

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ГСЧС Украины опубликовала фотографии последствий ударов по Киевской области

ДСНС України
ДСНС України

Ракетный удар по Киевской области: два человека пострадали

Глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что регион подвергся российскому ракетному удару. Пострадали два человека, им оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В результате падения обломков ракет в одном из населенных пунктов были повреждены шесть многоэтажных и 20 частных домов, а также АЗС, аптеки, административные здания и три автомобиля.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью Россия атаковала Украину тремя ракетами «Калибр», запущенными из акватории Азовского моря. Две из них удалось сбить над Киевской областью.

41 пострадавший, в том числе трое детей, находится в больнице после вчерашнего удара по Харькову. Об этом утром 23 июня сообщил глава региона Олег Синегубов. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали.

Синегубов подчеркнул, что это не окончательные данные, так как люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

Всего в результате российского удара пострадали 52 человека. Синегубов сообщил о двух погибших — ранее сообщалось, что погибли три человека. О двух погибших также сообщает МВД Украины.

Про удар по Харькову

Российские войска нанесли удар по Харькову. Одна из авиабомб попала по жилому дому Три человека погибли, более 50 пострадали

Про удар по Харькову

Российские войска нанесли удар по Харькову. Одна из авиабомб попала по жилому дому Три человека погибли, более 50 пострадали

Здравствуйте. Сегодня 851-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.