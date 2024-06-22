Российские войска нанесли удар по Харькову. Одна из авиабомб попала по жилому дому Три человека погибли, более 50 пострадали

Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Российские войска днем 22 июня нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами, сообщили местные власти. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате удара повреждена гражданская инфраструктура: жилой дом, остановки общественного транспорта, магазины.

По последним данным, погибли три человека, пострадал 41. Синегубов сообщил, что 16 человек госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии. Двое пострадавших — дети. Позже Харьковская областная прокуратура уточнила, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Обновление. Офис генпрокурора Украины сообщил, что число пострадавших увеличилось до 52.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что российские войска ударили по городу четырьмя авиабомбами. По данным мэра города Игоря Терехова, одна бомба попала в жилой пятиэтажный дом, еще три — в производственное предприятие. В результате удара по предприятию один человек погиб, еще трое получили ранения.

Издание «Суспiльне» со ссылкой на своего корреспондента пишет, что в результате попадания авиабомбы частично разрушена внешняя стена жилого дома, а также квартиры как минимум на трех этажах.

Квартира, разрушенная в результате авиаудара Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

Спасатель с собакой ищут погибших и раненых в поврежденном жилом доме Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Одна из погибших — пассажирка троллейбуса, который высаживал людей на остановке недалеко от места «прилета», передает «Суспiльне».

Удар по Харькову прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такие атаки «должны быть и могут быть остановлены».

Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

«Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они находятся. Мы уже доказали, что защитить людей и жизнь от ракетного террора реально, в частности, очисткой приграничных районов от пусковых установок террористов. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Один из местных телеграм-каналов опубликовал видео одного из ударов по Харькову. Запись была сделана на видеорегистратор.

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