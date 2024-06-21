Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России.

Белый дом заявил, что перенаправит Украине все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS.

Human Rights Watch: российские власти занимаются искоренением украинского языка на оккупированных территориях.

Российский суд приговорил к 9,5 и 10 годам лишения свободы двух человек, которые якобы готовили покушения на главу аннексированного Крыма.

Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. ВСУ заявили, что сбили 32 воздушные цели.

Российские дроны повредили объекты энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины, сообщило «Укрэнерго».

Беспилотники атаковали несколько регионов России. В Адыгее и Тамбовской области загорелись нефтебазы, в Краснодарском крае погиб один человек.

Кадр дня. Выпускной в харьковском бомбоубежище

Российские войска постоянно наносят удары по Харькову и пытаются идти в наступление в приграничных районах Харьковской области. Из-за постоянных атак с воздуха школы в Харькове работают или дистанционно, или, если есть такая возможность, уроки проводят в подземных убежищах. Также под землей отмечают и выпускные вечера. «Вы — несокрушимое поколение! Сплоченное, мужественное, непобедимое. Многие из вас поедут учиться в другие города и даже страны, но я уверен, что вы обязательно вернетесь. Потому что вы — будущее нашего города-героя Харькова! И я искренне верю, что мы будем творить его историю вместе. Удачи вам!» — обратился к выпускникам мэр города Игорь Терехов.

Выпускники харьковской гимназии № 21 в подземном убежище. Перед тем как начать торжественную церемонию, выпускники, их родители и учителя почтили минутой молчания память погибших во время войны Eugene Hertnier / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Харьковские белуги в океанариуме Валенсии

Из-за постоянных российских ударов в Харькове страдают не только люди, но и животные. Из харьковского дельфинария «Немо» пришлось эвакуировать двух белух — 15-летнего Пломбира и 14-летнюю Миранду. Из-за постоянного отключения электроснабжения в бассейне для белух было трудно поддерживать прохладную температуру воды, необходимую для этих животных. Кроме того, китам нужны свежие морепродукты, а в городе, находящемся под обстрелом, их рацион пришлось значительно урезать.

Белух согласился принять океанариум в Валенсии. При участии ведущих океанологов была подготовлена и проведена сложная операция по транспортировке животных. Белух сначала 12 часов везли по земле в Молдову, а оттуда на специально оборудованном самолете они пять часов летели до Валенсии. Глава Ассоциации зоопарков и аквариумов США Дэн Эш в интервью The New York Times назвал эвакуацию белух из Харькова «вероятно, самой сложной операцией по спасению морских млекопитающих, которая когда-либо проводилась». Дельфинарий «Немо» продолжает работать и проводить шоу с дельфинами, пишет KharkivToday.

Белухи осваиваются на новом месте — в океанариуме в Валенсии — и, как сообщается, чувствуют себя хорошо. 19 июня 2024 года Marc Domenech / Oceanografic Oceanarium of Valencia / AFP / Scanpix / LETA

Российские артиллеристы под Купянском

Купянск — крупный транспортный узел в Харьковской области — был захвачен войсками РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину, но через несколько месяцев — в сентябре 2022 года — город удалось освободить в ходе контрнаступления ВСУ. По состоянию на июнь 2024 года российские войска находятся недалеко от Купянска, постоянно обстреливая город. Последнюю информацию о положении на фронте можно получить из свежей сводки «Медузы».

Боец российской 1-й гвардейской танковой армии под Купянском Александр Река / ТАСС / Profimedia

Российская гаубица Д-30 под Купянском. Она была принята на вооружение Советской армии в 1960 году и модернизирована в конце 1970-х (Д-30А) Александр Река / ТАСС / Profimedia

Работа фронтовой службы горючего ВС РФ

Нефтебазы и НПЗ в разных регионах России почти ежедневно атакуют беспилотники. Одна из целей, которую преследуют такие атаки, — помешать снабжению горючим войск РФ, участвующих во вторжении в Украину. Крупная топливная база российских войск находится в Луганске, который контролируют власти самопровозглашенной ЛНР. В начале мая по нефтебазе в Луганске был нанесен удар, подконтрольные РФ власти ЛНР заявили, что украинские войска атаковали ее ракетами ATACMS западного производства. Украинские источники после удара по нефтебазе писали, что в Луганске и прилегающих к нему районах начались перебои с топливом для населения, все сохранившиеся запасы были зарезервированы для военных. Эти кадры работы Службы горючего ВС РФ в Луганской области в середине июня распространили российские государственные СМИ.

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.