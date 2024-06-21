Выпускные вечера в Харькове проходят в подземных убежищах. Из города эвакуировали белух Пломбира и Миранду — это «самая сложная операция по спасению морских млекопитающих» Восемьсот сорок восьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России.
- Белый дом заявил, что перенаправит Украине все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS.
- Human Rights Watch: российские власти занимаются искоренением украинского языка на оккупированных территориях.
- Российский суд приговорил к 9,5 и 10 годам лишения свободы двух человек, которые якобы готовили покушения на главу аннексированного Крыма.
- Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. ВСУ заявили, что сбили 32 воздушные цели.
- Российские дроны повредили объекты энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины, сообщило «Укрэнерго».
- Беспилотники атаковали несколько регионов России. В Адыгее и Тамбовской области загорелись нефтебазы, в Краснодарском крае погиб один человек.
Кадр дня. Выпускной в харьковском бомбоубежище
Российские войска постоянно наносят удары по Харькову и пытаются идти в наступление в приграничных районах Харьковской области. Из-за постоянных атак с воздуха школы в Харькове работают или дистанционно, или, если есть такая возможность, уроки проводят в подземных убежищах. Также под землей отмечают и выпускные вечера. «Вы — несокрушимое поколение! Сплоченное, мужественное, непобедимое. Многие из вас поедут учиться в другие города и даже страны, но я уверен, что вы обязательно вернетесь. Потому что вы — будущее нашего города-героя Харькова! И я искренне верю, что мы будем творить его историю вместе. Удачи вам!» — обратился к выпускникам мэр города Игорь Терехов.
Харьковские белуги в океанариуме Валенсии
Из-за постоянных российских ударов в Харькове страдают не только люди, но и животные. Из харьковского дельфинария «Немо» пришлось эвакуировать двух белух — 15-летнего Пломбира и 14-летнюю Миранду. Из-за постоянного отключения электроснабжения в бассейне для белух было трудно поддерживать прохладную температуру воды, необходимую для этих животных. Кроме того, китам нужны свежие морепродукты, а в городе, находящемся под обстрелом, их рацион пришлось значительно урезать.
Белух согласился принять океанариум в Валенсии. При участии ведущих океанологов была подготовлена и проведена сложная операция по транспортировке животных. Белух сначала 12 часов везли по земле в Молдову, а оттуда на специально оборудованном самолете они пять часов летели до Валенсии. Глава Ассоциации зоопарков и аквариумов США Дэн Эш в интервью The New York Times назвал эвакуацию белух из Харькова «вероятно, самой сложной операцией по спасению морских млекопитающих, которая когда-либо проводилась». Дельфинарий «Немо» продолжает работать и проводить шоу с дельфинами, пишет KharkivToday.
Российские артиллеристы под Купянском
Купянск — крупный транспортный узел в Харьковской области — был захвачен войсками РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину, но через несколько месяцев — в сентябре 2022 года — город удалось освободить в ходе контрнаступления ВСУ. По состоянию на июнь 2024 года российские войска находятся недалеко от Купянска, постоянно обстреливая город. Последнюю информацию о положении на фронте можно получить из свежей сводки «Медузы».
Работа фронтовой службы горючего ВС РФ
Нефтебазы и НПЗ в разных регионах России почти ежедневно атакуют беспилотники. Одна из целей, которую преследуют такие атаки, — помешать снабжению горючим войск РФ, участвующих во вторжении в Украину. Крупная топливная база российских войск находится в Луганске, который контролируют власти самопровозглашенной ЛНР. В начале мая по нефтебазе в Луганске был нанесен удар, подконтрольные РФ власти ЛНР заявили, что украинские войска атаковали ее ракетами ATACMS западного производства. Украинские источники после удара по нефтебазе писали, что в Луганске и прилегающих к нему районах начались перебои с топливом для населения, все сохранившиеся запасы были зарезервированы для военных. Эти кадры работы Службы горючего ВС РФ в Луганской области в середине июня распространили российские государственные СМИ.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.