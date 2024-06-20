Белый дом заявил, что перенаправит Украине все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS

Белый дом пересматривает приоритеты поставок ракет для систем Patriot и NASAMS — теперь все заказы будут перенаправлены на нужды Украины, объявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, в последние месяцы Россия увеличила интенсивность атак на города и энергетическую инфраструктуру Украины. «В результате правительство США приняло трудное, но необходимое решение изменить приоритеты запланированных на ближайшую перспективу поставок — особенно ракет Patriot и NASAMS, чтобы они пошли на Украину, а не на других союзников», — сказал Кирби (цитата по Independent).

Он уточнил, что западные страны, ожидающие поставок, все равно получат заказанные ими ракеты, но это «займет немного больше времени».

Количество ракет, которые будут переданы Украине, не уточняется, но приоритет для Киева будет действовать в течение 16 месяцев, а ракеты будут доставлены в Киев сразу же, «как только они сойдут с конвейера», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

О том, что США приостанавливают поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot другим странам, утром 20 июня написала со ссылками на источники газета Financial Times. В изначальной версии заметки говорилось, что администрация Белого дома планирует перенаправить все открытые заказы западных стран на производство систем Patriot, однако затем газета уточнила, что речь идет не о самих установках, а только о ракетах.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил FT, что США изменят последовательность поставок, чтобы все перехватчики, «сходящие с конвейера», передавались Украине. По его словам, это решение должно не только продемонстрировать поддержку Киеву, но и адресовать послание России: «если они думают, что смогут пережить Украину в этой войне, они ошибаются».

Сейчас у Украины есть как минимум четыре системы Patriot, предоставленные США и Германией. В апреле Владимир Зеленский говорил, что Украина нуждается в 25 установках, чтобы защитить всю территорию страны. Позже он уточнил, что минимальное количество, которое необходимо Украине прямо сейчас — семь установок Patriot.

13 июня президент США Джо Байден, проводивший совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским после подписания соглашения о гарантиях безопасности, заявил, что западным странам, ожидающим американских систем ПВО, «придется подождать», поскольку все, что есть у Вашингтона, пойдет в Украину, «пока их потребности не будут удовлетворены».

20 июня Румыния объявила, что передаст Киеву одну установку Patriot. Такие системы есть также у Испании и Греции, однако они отказались от передачи Patriot Украине. Установки есть и у Польши, но там заявили, что они и так защищают инфраструктуру, используемую для поставок Киеву западного оружия.