Российский суд приговорил к 9,5 и 10 годам лишения свободы двух человек, которые якобы готовили покушения на главу аннексированного Крыма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры фигурантам дела о подготовке покушений на представителей властей аннексированного Крыма, сообщает РИА Новости Крым.

Один из фигурантов получил десять лет в тюрьме, второй — 9,5 года в колонии строгого режима. Обоим также назначили штрафы в размере 500 тысяч рублей. По версии следствия, обвиняемые готовили покушения на главу аннексированного Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента региона Владимира Константинова и главу Ялты Янину Павленко. В пресс-релизе ФСБ их называют «членами агентурной сети» ГУР Минобороны Украины.

Имена подсудимых, а также статьи, по которым их осудили, в пресс-релизе ФСБ не называются. «Медиазона» предполагает, что речь в сообщении идет о 52-летнем Константине Евмененко и 38-летнем Александре Литвиненко. Судя по информации в судебных карточках, их признали виновными в государственной измени, групповом приготовлении к теракту, участии в террористическом сообществе и хранении взрывчатки.

Лоялистские СМИ в мае 2023 года сообщали о том, что ФСБ вскрыла в Крыму «агентурную сеть Главного управления разведки Украины» и задержала девятерых украинцев и россиян. ФСБ утверждала, что в ходе обысков у них были найдены взрывчатка, трекеры для слежения и средства связи. По версии обвинения, они ввозили в Крым из Болгарии через Турцию и Грузию компоненты для бомб под видом электроплит.