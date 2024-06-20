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«Здесь и сейчас происходит крупнейший геноцид со времен Второй мировой. Эти фото — тому подтверждение». Как выглядят украинские военные после плена Восемьсот сорок седьмой день войны. Фотографии

Источник: Meduza

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

  • На нефтебазе в Азове, атакованной дронами, произошла «разгерметизация второго резервуара», заявил губернатор Ростовской области.
  • Депутат Госдумы Нина Останина призвала защитить россиян от бывших заключенных, которые возвращаются с войны.
  • Верховная Рада одобрила законопроект о создании военной полиции.
  • «Для нас это не красная линия». Посол Эстонии — о возможной отправке войск в Украину.
  • Под Львовом при атаке беспилотников разрушено здание НИИ.
  • Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии против участников договора

Украинцы после российского плена

Россия и Украина в конце мая провели первый с февраля обмен пленными. В Украину тогда вернулись 75 человек, в том числе Роман Горилык, работавший на Чернобыльской АЭС и захваченный в плен в марте 2022 года. Фото крайне изможденного Горилыка, опубликованное проектом «Хочу жить», вызвало огромный резонанс. Украинский фотограф Константин Либеров опубликовал свою серию снимков украинцев. «Здесь и сейчас происходит крупнейший геноцид со времен Второй мировой. Эти фото — тому подтверждение», — говорит фотограф.

«Это была самая тяжелая наша съемка за последние полгода. После встречи и общения с ребятами мы неделю не могли оправиться от того, что увидели и услышали», — написал Либеров в своем инстаграме
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
«Мы не можем пересказывать то, что услышали от ребят. Но эти фотографии говорят сами за себя. И это при том, что к моменту нашей встречи за неделю дома ребята набрали по 10 кг веса. Чтобы осознать, что это такое, потерять по 40–50 кг веса (а именно столько они потеряли за время плена), — посмотрите на снимки, где ребята показывают свои фотографии накануне плена», — пишет Либеров
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
«Большинство тех, кто прошел плен, „накрывает“ со временем. Первые же недели на родной земле — это состояние эйфории от осознания, что они выжили», — отмечает автор снимков
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
«Часть из этих фотографий поехала в Швейцарию на саммит мира, на котором поднимался вопрос обмена всех на всех. Надеемся, эти документальные портреты тех, кто прошел через самый страшный ад, поспособствуют нашим партнерам действовать решительно, по крайней мере в этом вопросе», — пишет Либеров
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
В российском плену, заявлял в начале 2024 года представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, находятся не менее 8000 человек. Президент РФ Владимир Путин в июне говорил, что Россия удерживает в плену 6465 украинских военных. Оперативно подтвердить данные о пленных невозможно
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Вернувшихся из плена украинцев, пишет Либеров, «не удалось сломать». «Это повторял каждый из них: „Меня не сломали“», — подчеркивает он
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Один из прошедших плен, вспоминает Либеров, сказал ему: «Мы должны сделать все, чтобы такое никогда не повторилось снова, с другими». «Но все повторяется, каждый день. Еще множество наших людей остаются в российском плену. И этому нет конца», — пишет фотограф
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.