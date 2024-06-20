«Здесь и сейчас происходит крупнейший геноцид со времен Второй мировой. Эти фото — тому подтверждение». Как выглядят украинские военные после плена Восемьсот сорок седьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- На нефтебазе в Азове, атакованной дронами, произошла «разгерметизация второго резервуара», заявил губернатор Ростовской области.
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Украинцы после российского плена
Россия и Украина в конце мая провели первый с февраля обмен пленными. В Украину тогда вернулись 75 человек, в том числе Роман Горилык, работавший на Чернобыльской АЭС и захваченный в плен в марте 2022 года. Фото крайне изможденного Горилыка, опубликованное проектом «Хочу жить», вызвало огромный резонанс. Украинский фотограф Константин Либеров опубликовал свою серию снимков украинцев. «Здесь и сейчас происходит крупнейший геноцид со времен Второй мировой. Эти фото — тому подтверждение», — говорит фотограф.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.