Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

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Украинцы после российского плена

Россия и Украина в конце мая провели первый с февраля обмен пленными. В Украину тогда вернулись 75 человек, в том числе Роман Горилык, работавший на Чернобыльской АЭС и захваченный в плен в марте 2022 года. Фото крайне изможденного Горилыка, опубликованное проектом , вызвало огромный резонанс. Украинский фотограф Константин Либеров опубликовал свою серию снимков украинцев. «Здесь и сейчас происходит крупнейший геноцид со времен Второй мировой. Эти фото — тому подтверждение», — говорит фотограф.

«Это была самая тяжелая наша съемка за последние полгода. После встречи и общения с ребятами мы неделю не могли оправиться от того, что увидели и услышали», — написал Либеров в своем инстаграме Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Мы не можем пересказывать то, что услышали от ребят. Но эти фотографии говорят сами за себя. И это при том, что к моменту нашей встречи за неделю дома ребята набрали по 10 кг веса. Чтобы осознать, что это такое, потерять по 40–50 кг веса (а именно столько они потеряли за время плена), — посмотрите на снимки, где ребята показывают свои фотографии накануне плена», — пишет Либеров Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Большинство тех, кто прошел плен, „накрывает“ со временем. Первые же недели на родной земле — это состояние эйфории от осознания, что они выжили», — отмечает автор снимков Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Часть из этих фотографий поехала в Швейцарию на саммит мира , на котором поднимался вопрос обмена всех на всех. Надеемся, эти документальные портреты тех, кто прошел через самый страшный ад, поспособствуют нашим партнерам действовать решительно, по крайней мере в этом вопросе», — пишет Либеров Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

В российском плену, заявлял в начале 2024 года представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, находятся не менее 8000 человек. Президент РФ Владимир Путин в июне говорил , что Россия удерживает в плену 6465 украинских военных. Оперативно подтвердить данные о пленных невозможно Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Вернувшихся из плена украинцев, пишет Либеров, «не удалось сломать». «Это повторял каждый из них: „Меня не сломали“», — подчеркивает он Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Один из прошедших плен, вспоминает Либеров, сказал ему: «Мы должны сделать все, чтобы такое никогда не повторилось снова, с другими». «Но все повторяется, каждый день. Еще множество наших людей остаются в российском плену. И этому нет конца», — пишет фотограф Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.