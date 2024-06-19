«У нас не было столько снарядов, сколько этих россиян было». В Харьковской области продолжается штурм Волчанска. В Москве отмечают двухлетие фонда «Все для Победы!» Восемьсот сорок шестой день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Путин приехал с визитом в КНДР.

Илью Яшина, которого отправили в колонию по обвинению в распространении «фейков» об армии, перевели в ПКТ (помещение камерного типа) .

«Медиазона»: с начала войны в Украине более 10 тысяч российских военных обвинили в отказе от службы.

Бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова приговорили в Эстонии к шести годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России.

Суд в Москве заочно приговорил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко к десяти годам лишения свободы.

Генсек НАТО предупредил о возможных последствиях для Китая за технологическую помощь России в войне.

Путин написал статью для северокорейской газеты, в которой поблагодарил КНДР «за твердую поддержку» российского вторжения в Украину.

В Азове Ростовской области беспилотники атаковали резервуар с нефтепродуктами.

Выставка фонда «Все для Победы!» в Москве

На ВДНХ в Москве 18 июня прошли мероприятия в честь двухлетия работы фонда помощи участникам вторжения в Украину «Все для Победы!» Площадкой для них стала международная выставка «Россия» в Москве — «Медуза» рассказывала о ней несколько месяцев назад.

«Все для Победы!» — один из проектов тесно связанного с российскими властями Объединенного народного фронта (ОНФ). Представители ОНФ утверждают , что в фонд «Все для Победы!» за два года «жители страны перечислили порядка 14 миллиардов рублей». Средства были потрачены на закупку дронов, прицелов, генераторов и другой техники и оборудования для российских военных, участвующих во вторжении в Украину Глеб Щелкунов / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

На ВДНХ продемонстрировали образцы техники и оборудования, закупленные на средства фонда Глеб Щелкунов / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Во время празднования двухлетия, согласно распространенному ТАСС пресс-релизу ОНФ, продемонстрировали результаты работы «Кулибин-клуба», который отбирает, тестирует и поддерживает серийное производство лучших инновационных разработок для военных нужд. А еще рассказали о вкладе «кибердружины Народного фронта» в обеспечение информационной безопасности в интернете Глеб Щелкунов / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Владимир Путин в Северной Корее

Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посещает КНДР. Перед поездкой он написал статью для местной газеты «Нодон синмун», в которой в числе прочего поблагодарил Северную Корею за «твердую поддержку» российского вторжения в Украину. К приезду Путина на улицах Пхеньяна развесили его портреты и российские флаги. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично приехал встречать президента РФ в аэропорт. КНДР, как неоднократно писали западные СМИ, поставляет России оружие и боеприпасы для вторжения в Украину.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в аэропорту Пхеньяна. После того как был сделан этот снимок, лидеры РФ и КНДР попытались уступить один другому право первым сесть в автомобиль — лимузин «Аурус», который Путин привез с собой Гавриил Григоров / Спутник / EPA / Scanpix / LETA

Боец ВСУ на стрельбище в Донецкой области

18 июня 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Украинские артиллеристы под Волчанском

В Харьковской области под Волчанском, захватить который последние несколько недель пытаются российские войска, оборону в числе прочих держат бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады, носящей имя кошевого атамана Запорожской Сечи XVIII века Костя Гордиенко.

Под Волчанск 57-ю отдельную мотопехотную бригаду перебросили в начале мая — за неделю до того, как российские войска пошли в наступление в приграничных районах Харьковской области, писало «Громадське» Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Волчанск — первый крупный населенный пункт в Харьковской области, к которому в мае подошли российские войска. «Сначала противник напирал с такой силой, что это даже поражало. Шли колоннами по 30-40-60 человек. У нас не было столько снарядов, сколько этих россиян было», — рассказывал «Громадське» командир батальона 57-й бригады с позывным «Марцин» Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Российские войска постоянными обстрелами за пять дней превратили Волчанск «во второй Бахмут», разрушив город, заявил «Марцин». Однако, несмотря на значительное преимущество в живой силе и количестве боеприпасов, взять город им так и не удалось. «Российская армия не должна была увязнуть в Волчанске. И уж точно не предполагалось, что она потеряет десятки солдат в неудачной попытке захватить плацдарм для возможной попытки переправиться через узкую реку в центре города», — отмечает журналист Forbes Дэвид Акс Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.