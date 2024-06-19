«У нас не было столько снарядов, сколько этих россиян было». В Харьковской области продолжается штурм Волчанска. В Москве отмечают двухлетие фонда «Все для Победы!» Восемьсот сорок шестой день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Путин приехал с визитом в КНДР.
- Илью Яшина, которого отправили в колонию по обвинению в распространении «фейков» об армии, перевели в ПКТ (помещение камерного типа).
- «Медиазона»: с начала войны в Украине более 10 тысяч российских военных обвинили в отказе от службы.
- Бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова приговорили в Эстонии к шести годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России.
- Суд в Москве заочно приговорил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко к десяти годам лишения свободы.
- Генсек НАТО предупредил о возможных последствиях для Китая за технологическую помощь России в войне.
- Путин написал статью для северокорейской газеты, в которой поблагодарил КНДР «за твердую поддержку» российского вторжения в Украину.
- В Азове Ростовской области беспилотники атаковали резервуар с нефтепродуктами.
Выставка фонда «Все для Победы!» в Москве
На ВДНХ в Москве 18 июня прошли мероприятия в честь двухлетия работы фонда помощи участникам вторжения в Украину «Все для Победы!» Площадкой для них стала международная выставка «Россия» в Москве — «Медуза» рассказывала о ней несколько месяцев назад.
Владимир Путин в Северной Корее
Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посещает КНДР. Перед поездкой он написал статью для местной газеты «Нодон синмун», в которой в числе прочего поблагодарил Северную Корею за «твердую поддержку» российского вторжения в Украину. К приезду Путина на улицах Пхеньяна развесили его портреты и российские флаги. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично приехал встречать президента РФ в аэропорт. КНДР, как неоднократно писали западные СМИ, поставляет России оружие и боеприпасы для вторжения в Украину.
Боец ВСУ на стрельбище в Донецкой области
Украинские артиллеристы под Волчанском
В Харьковской области под Волчанском, захватить который последние несколько недель пытаются российские войска, оборону в числе прочих держат бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады, носящей имя кошевого атамана Запорожской Сечи XVIII века Костя Гордиенко.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.