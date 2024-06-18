Илью Яшина перевели в ПКТ (помещение камерного типа)

Политика Илью Яшина, отбывающего заключение в смоленской колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии, перевели в ПКТ (помещение камерного типа). Об этом сообщается в его соцсетях.

По словам Яшина, он и его адвокат готовились к такому развитию событий, и оно не стало неожиданностью.

Понятно, что постоянно сидеть в бетонном карцере, «под крышей» тяжело как эмоционально, так и физически. Это требует максимального напряжения воли и сил. Но в то же время у меня на душе спокойно, и я испытываю моральное удовлетворение.

Ведь если на меня так озлобленно давят, значит мои речи в судах, мои письма из зоны, которые публикуются в соцсетях и СМИ — все это попадает в цель, бьет по путинской хунте и воодушевляет людей. Иначе бы со мной не боролись, а просто игнорировали.

Значит, я все делаю правильно и вношу свой вклад в наше достойное будущее.И не сомневайтесь: буду продолжать.

До этого Яшина дважды подряд отправляли в ШИЗО. Первый раз — за то, что он покинул спальное место в бараке на три минуты позже команды «подъем». Второй (непосредственно после окончания первого срока наказания) — потому что он «на пару минут» снял тюремную робу, чтобы переодеть майку, и этим, по мнению администрации, нарушил форму одежды. Сам Яшин предполагал, что его отправили в ШИЗО, чтобы сорвать положенную ему по закону встречу с родителями.

Согласно законодательству, находиться в ПКТ заключенный может до полугода. Такой режим позволяет администрации держать заключенных в одиночестве.

Илью Яшина приговорили к 8,5 года колонии по делу о «фейках» про армию в декабре 2022 года. Поводом стал его стрим об убийствах мирных жителей в Буче Киевской области.

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