Илью Яшина не выпустили из штрафного изолятора. Ему дали еще 12 суток ШИЗО за то, что он снял тюремную робу, чтобы переодеться

Политика Илью Яшина, отбывающего срок в колонии ИК-3 под Смоленском по делу о «фейках» про армию, не выпустили из штрафного изолятора и оставили там еще на 12 суток, сообщил его адвокат.

Яшин должен был выйти из ШИЗО в субботу, 1 июня. За два дня до этого в колонию, по словам адвоката, приехал спецназ ФСИН. Яшина вывели из камеры, раздели до трусов и обыскали. На следующий день ему запретили встретиться со священником, который приехал специально для этого из Москвы, и назначили еще 12 суток ШИЗО.

Администрация колонии, как пишет адвокат, увидела нарушение в том, что после выхода из душевой Яшин «на пару минут» снял тюремную робу, чтобы переодеть майку, и этим якобы нарушил форму одежды.

В предыдущий раз Яшина отправили в ШИЗО 17 мая на 15 суток за то, что он, по его словам, покинул спальное место в бараке на три минуты позже команды «подъем». «Реальная же причина кроется в решении администрации сорвать положенную мне по закону встречу с родителями», — говорилось в телеграм-канале Яшина.

5 июня в Смоленске пройдет заседание суда, который будет рассматривать жалобу Яшина на штрафы из-за постов без «иноагентской» маркировки в его соцсетях. Политик будет присутствовать на заседании по видеосвязи.

Илью Яшина приговорили к 8,5 года колонии по делу о «фейках» про армию в декабре 2022 года. Поводом стал его стрим об убийствах мирных жителей в Буче Киевской области.

В ноябре 2023 года Яшина этапировали в колонию в Смоленской области. В декабре его отправили на 10 суток в ШИЗО за то, что он попросил не назначать его в стройотряд, чтобы не строить «тюрьмы и бараки»; в апреле — еще на 15 суток за то, что не снял куртку перед тем, как сесть за стол во время завтрака.

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