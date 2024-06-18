В Ростовской области беспилотники атаковали нефтяной резервуар, начался пожар

В Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По данным МЧС, огонь охватил 3200 кубических метров. К 7 утра, спустя четыре часа после первого сообщения Голубева, в тушении огня были задействованы более 200 пожарных и 39 единиц техники.

По словам Голубева, пострадавших в результате атаки беспилотников не было. Рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для жителей нет, добавил губернатор.

По данным местного телеграм-канала, порт, где находятся резервуары, был атакован около 3 часов ночи. Подписчики сообщили, что слышали несколько «мощных взрывов». Телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей сообщает о пяти взрывах.

Минобороны России об атаке беспилотников в Ростовской области не сообщало.

В порту Азова находятся нефтебаза и терминал по перевалке метанола. 6 апреля Главное управление разведки Украины заявило о подрыве трубопровода, который перекачивал нефтепродукты в танкеры припортовой территории. Как утверждали в ГУР, трубопровод использовался в военных целях.