Путин впервые с 2000 года приехал в Северную Корею

Президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян с государственным визитом. Об этом сообщает «Интерфакс».

В аэропорту его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Визит Путина в Северную Корею продлится два дня. 19 июня у Путина запланированы переговоры в различных форматах, в том числе личная встреча с Ким Чен Ыном, передает агентство.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в ходе визита Путина запланировано подписание совместных документов, среди которых — новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. По его словам, новое соглашение обусловлено «глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и в регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время». Он не стал уточняет, предполагает ли новый договор сотрудничество в военно-технической сфере.

Это второй визит Путина в Пхеньян. В первый раз он посещал КНДР в 2000 году.

Перед визитом Путина в северокорейской газете «Нодон синмун» была опубликована статья за подписью президента РФ «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». В ней, в частности, говорится, что Россия «ценит твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции ( ) на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам».

Западные СМИ неоднократно писали о том, что Россия резко усилила военное сотрудничество с КНДР, получая, в частности, северокорейские снаряды и ракеты для использования в зоне боев в Украине. О том, что войска РФ применяют северокорейские ракеты для ударов по территории Украины, ранее, в частности, заявляли представители США в ООН.

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