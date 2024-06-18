Путин перед визитом в КНДР написал статью для местной газеты. Он поблагодарил Северную Корею «за твердую поддержку» российского вторжения в Украину

Перед визитом Владимира Путина в Пхеньян в северокорейской газете «Нодон синмун» была опубликована статья за подписью президента РФ «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».

В статье, размещенной, в частности, на сайте Кремля, Путин пишет, что «отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициям».

Президент РФ напомнил, что именно Советский Союз первым в мире признал КНДР, установив с ней дипломатические отношения, и потом «помогал корейским друзьям строить национальную экономику, налаживать систему здравоохранения, развивать науку и образование, готовить профессиональные административные и технические кадры».

РФ и Северная Корея, говорится в статье, и сегодня продолжают активно развивать «многоплановое партнерство».

Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции ( ) на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций.

Далее Путин повторяет тезисы о попытках США «навязать миру глобальную неоколониальную диктатуру, основанную на двойных стандартах», и о том, что Соединенные Штаты «и их сателлиты» сами спровоцировали конфликт в Украине.

Наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причем чаще всего — по заведомо мирным целям. Они грозятся направить на Украину свои воинские контингенты. При этом пытаются измотать нашу экономику все новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны.

«Все попытки сдержать, изолировать Россию провалились», в очередной раз объявляет Путин, отмечая, что «наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы».

В конце статьи президент РФ выражает надежду на то, что России и КНДР «общими усилиями удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень», и желает «доброго здоровья товарищу Ким Чен Ыну, а всему дружественному народу КНДР — мира и масштабных успехов на пути развития».

Владимир Путин посетит КНДР с дружественным визитом 18-19 июня. В Северную Корею, как подчеркивают российские госСМИ, Путин едет с ответным визитом, его пригласил Ким Чен Ын, посещавший Россию в сентябре 2023 года.

Северная Корея, как неоднократно сообщали западные источники, поставляет России оружие и боеприпасы для вторжения в Украину.

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