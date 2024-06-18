Путин прибыл в КНДР. В аэропорту его встретил Ким Чен Ын. Потом они пытались уступить друг другу место в лимузине президента РФ Посмотрите на эту сцену

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Путин прибыл в КНДР. В аэропорту его встретил Ким Чен Ын. Потом они пытались уступить друг другу место в лимузине президента РФ
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50 секунд
19:45, 18 июня 2024
Президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян с государственным визитом. В аэропорту у трапа самолета его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Как отмечает «Интерфакс», дойдя до машин кортежа, Путин и Ким Чен Ын начали что-то обсуждать, после чего российский президент пригласил лидера КНДР в свой президентский «Аурус». Оба лидера попытались пропустить первым в машину один другого, следует из опубликованных видеозаписей. Визит Путина в Северную Корею продлится два дня. 19 июня у Путина запланированы переговоры в различных форматах, в том числе личная встреча с Ким Чен Ыном. Москва и Пхеньян планирует подписать новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
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