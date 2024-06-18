«Одна команда на поле — благодаря миллиону болельщиков на поле боя». Сборная Украины сыграла первый матч на Евро-2024. Его смотрели и на летних верандах, и на линии фронта Восемьсот сорок пятый день войны. Фотографии
Украина смотрит первый матч сборной на Евро-2024
В Германии проходит чемпионат Европы по футболу, на который, несмотря на войну, удалось пробиться Украине. Из-за российского вторжения все отборочные домашние матчи украинской сборной пришлось играть в Польше и Германии. Перед первым матчем (он оказался не слишком удачным для сборной Украины) Украинская футбольная ассоциация поблагодарила «всех наших болельщиков, которые сегодня защищают Украину». «Одна команда на поле благодаря одному миллиону болельщиков на поле боя», — подчеркнули в национальной футбольной ассоциации, добавив: «Мы можем играть сегодня благодаря вам!» За первым матчем своей сборной на Евро-2024 украинцы следили как в киевских барах, так и в укрытиях на линии фронта в Донецкой области.
Последствия обстрела в Полтавской области
Российские войска 17 июня нанесли ракетный удар по Полтаве. По последним данным, как сообщил глава региона Филип Пронин, медицинская помощь потребовалась 22 пострадавшим в результате обстрела, в том числе троим детям. Госпитализированы девять человек, включая двоих детей. Повреждены 19 строений, в том числе девять многоэтажных жилых домов. «От рук российской армии страдают абсолютно все. Дети, взрослые, животные. Все живое на нашей земле», — написал Пронин в своем телеграм-канале.
Украинские военные под Донецком
Донецкая область — место, где происходят основные сражения этой войны. У украинских военных на линии фронта есть лишь краткие передышки, которые они проводят во временных укрытиях. Снимки, опубликованные ниже, были сделаны в расположении одного из подразделений ВСУ, воюющего в Донецкой области. По соображениям безопасности место съемки и другие детали не раскрываются.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.