Украина смотрит первый матч сборной на Евро-2024

В Германии проходит чемпионат Европы по футболу, на который, несмотря на войну, удалось пробиться Украине. Из-за российского вторжения все отборочные домашние матчи украинской сборной пришлось играть в Польше и Германии. Перед первым матчем (он оказался не слишком удачным для сборной Украины) Украинская футбольная ассоциация поблагодарила «всех наших болельщиков, которые сегодня защищают Украину». «Одна команда на поле благодаря одному миллиону болельщиков на поле боя», — подчеркнули в национальной футбольной ассоциации, добавив: «Мы можем играть сегодня благодаря вам!» За первым матчем своей сборной на Евро-2024 украинцы следили как в киевских барах, так и в укрытиях на линии фронта в Донецкой области.

Болельщики в одном из баров Киева стоя слушают гимн Украины перед матчем с Румынией. 17 июня 2024 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Трансляции матча сборной Украины во Львове организовали на летних верандах Viacheslav Onyshchenko / Global Images Ukraine / Getty Images Болельщики во Львове следят за игрой сборной Украины. 17 июня 2024 года Viacheslav Onyshchenko / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинские бойцы, защищающие Донецкую область, тоже смотрели матч со сборной Румынии. И не скрывали разочарования его результатом Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия обстрела в Полтавской области

Российские войска 17 июня нанесли ракетный удар по Полтаве. По последним данным, как сообщил глава региона Филип Пронин, медицинская помощь потребовалась 22 пострадавшим в результате обстрела, в том числе троим детям. Госпитализированы девять человек, включая двоих детей. Повреждены 19 строений, в том числе девять многоэтажных жилых домов. «От рук российской армии страдают абсолютно все. Дети, взрослые, животные. Все живое на нашей земле», — написал Пронин в своем телеграм-канале.

Пожарные ликвидируют возгорание в гаражах после ракетного удара. 17 июня 2024 года Lyubov Yemets / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Полицейский разговаривает с жителями Полтавы после ракетного обстрела города. 17 июня 2024 года Lyubov Yemets / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images Добровольцы помогают эвакуировать пожилую женщину, получившую ранение. 17 июня 2024 года Karina Popova / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Сотрудники ГСЧС Украины, ликвидировавшие пожар в гаражах, возникший из-за ракетного удара. 17 июня 2024 года Lyubov Yemets / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинские военные под Донецком

Донецкая область — место, где происходят основные сражения этой войны. У украинских военных на линии фронта есть лишь краткие передышки, которые они проводят во временных укрытиях. Снимки, опубликованные ниже, были сделаны в расположении одного из подразделений ВСУ, воюющего в Донецкой области. По соображениям безопасности место съемки и другие детали не раскрываются.

Шевроны, каска и икона на стене во временном расположении украинских бойцов в Донецкой области Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Бойцы ВСУ с щенком. Медик-доброволец Евгения Прокопенко рассказывала УНИАН, что многие украинцы пытаются спасти животных на линии фронта. «Бойцы почти со слезами на глазах говорят: „Заберите, помогите“. Ведь каждый уже отправил домой по 2-3 животных, а квартиры, дома — не резиновые. Мы стараемся помочь всем», — говорила Прокопенко, добавляя, что они с мужем — тоже военным медиком — вывезли с линии фронта уже более двухсот животных Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.