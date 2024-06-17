Украина разгромно проиграла Румынии в первом матче на Евро

Сборная Украины по футболу начала с поражения выступление на Евро-2024. В матче против сборной Румынии, проходившем в Мюнхене, команда Сергея Реброва проиграла со счетом 0:3.

Голы у румынской сборной забили Николаэ Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53-я) и Денис Дрэгуш (57-я).

Соперниками Украины и Румынии по группе E являются команды Бельгии и Словакии. Они сыграют между собой вечером 17 июня.

Следующий матч Украина проведет против Словакии в Дюссельдорфе 21 июня.