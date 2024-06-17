Главный матч дня. Сегодня в борьбу вступил главный фаворит турнира по версии букмекеров и специалистов — сборная Англии. В своем первом матче англичане с минимальным счетом обыграли команду Сербии. Единственный гол уже на 13-й минуте забил Джуд Беллингем.

Ozan Kose / AFP / Scanpix / LETA

Другие результаты. Словения — Дания 1:1, Польша — Нидерланды 1:2.

Немного статистики. Для сборной Сербии матч с англичанами стал первым на чемпионатах Европы после 24-летнего перерыва: в последний раз команда играла на Евро в 2000 году (это было настолько давно, что тогда она еще называлась ). Длительное отсутствие сербов на Евро удивительно тем, что эту сборную едва ли можно назвать откровенно слабой — за этот же период она четыре раза участвовала в чемпионатах мира.

Шум вокруг. На матче сербов с англичанами разрешили продажу пива только пониженной крепости — 2,8% вместо стандартных 4,5-5%, за один раз можно было купить не больше двух стаканов, а проносить пиво на трибуну было нельзя. Такие ограничения ввели из-за того, что как английские, так и сербские ультрас имеют репутацию отъявленных хулиганов, и у полиции была информация о готовящихся провокациях. За пределами стадиона были предприняты беспрецедентные меры безопасности (в барах даже дежурили информаторы), однако днем в городе все-таки случилась крупная драка, когда группа англичан напала на сербов, сидевших на веранде кафе. Семь человек были задержаны, один фанат и один полицейский получили ранения.

The Telegraph

Что дальше. Завтра свой первый матч проведет сборная Украины. В Мюнхене команда Сергея Реброва в 15:00 по местному времени сыграет против Румынии. Полное расписание Евро тут.