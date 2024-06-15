Испания громит Хорватию, а действующие чемпионы Европы пропускают от албанцев на 22-й секунде Евро-2024. Суперкоротко о втором дне турнира

Матч дня. Испания — Хорватия 3:0. Первый матч на этом Евро между двумя топ-командами достаточно неожиданно завершился с разгромным счетом. Голы у испанцев забили Мората, Фабиан Руис и Карвахаль.

Другие результаты. Италия — Албания 2:1. Действующие чемпионы пропустили уже на 22-й секунде игры (самый быстрый гол за всю историю Евро!), но быстро пришли в себя, к 16-й минуте забили два и уверенно довели матч до победы. Швейцария обыграла Венгрию 3:1.

Немного статистики. Испанский полузащитник Ламин Ямаль, вышедший против Хорватии в стартовом составе, стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы — ему всего 16 лет и 338 дней. Ямалю не было и года, когда капитан хорватов Лука Модрич уже играл за свою сборную на Евро-2008. Параллельно с футболом Ямаль заканчивает обучение в последнем классе обязательной средней школы — в Германию он даже взял с собой домашние задания.

Шум вокруг. В Албании из-за Евро-2024 поменяли расписание работы парламента. Так как многие депутаты планировали отправиться в Германию, чтобы с трибун следить за матчами сборной, последняя сессия была перенесена с 13 на 12 июня, а следующее заседание, запланированное на следующую неделю, вовсе отменили. Оппозиция не упустила возможности назвать решение правящей партии «позорным».

Что дальше. Завтра свои первые матчи сыграют еще шесть команд, в том числе сборная Нидерландов и сборная Англии — главный фаворит турнира по версии букмекеров. Полное расписание Евро тут.

Фото на обложке: John MacDougall / AFP / Scanpix / LETA