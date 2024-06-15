Результаты. В день открытия на турнире был сыгран один матч, Германия — Шотландия. Хозяева (очевидные фавориты) уже к 20-й минуте забили два гола, а после удаления на 45-й минуте шотландского защитника Райана Портеуса и реализованного за это нарушение пенальти второй тайм фактически стал формальностью. Итоговый счет — 5:1 в пользу Германии.

Michaela Stache / Reuters / Scanpix / LETA

Немного статистики. Команда страны, принимающей Евро, традиционно играет в матче открытия с 1984 года. Сборная Германии стала первой, выигравшей свой матч с разгромным счетом: до этого из девяти игр хозяева, которые чаще всего были фаворитами, выиграли лишь три — и все с разницей в один мяч.

Шум вокруг. 20-летний шотландский болельщик Крейг Фергюсон пришел в Мюнхен, где проходил матч, пешком из Глазго. На то, чтобы пройти разделяющие эти города 1600 километров, ему потребовалось 42 дня. Фергюсон хотел привлечь внимание к проблемам мужского психического здоровья: освещая свой поход в соцсетях, он собрал 51 тысячу фунтов, которые отдаст на благотворительность. Когда болельщик начинал свой путь, у него даже не было билета на игру — но он, конечно же, получил его от поклонников, когда добрался до Мюнхена.

Что дальше. Уже с завтрашнего дня и до конца группового этапа на Евро ежедневно будут проходить несколько матчей. Завтра в игру вступают сразу несколько топ-команд: Испания и Хорватия сыграют между собой, а действующие чемпионы — итальянцы — встретятся с Албанией. Полное расписание турнира тут.

Читайте также

В Германии начинается чемпионат Европы по футболу — без России, но с Украиной и Грузией Рассказываем, кто фаворит, за кем следить и какие сюрпризы могут быть на Евро-2024

Читайте также

В Германии начинается чемпионат Европы по футболу — без России, но с Украиной и Грузией Рассказываем, кто фаворит, за кем следить и какие сюрпризы могут быть на Евро-2024