Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Швейцарии прошел саммит мира, организованный Украиной. 80 стран подписали коммюнике по его итогам.

В Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения прошел гей-прайд. В то же время по городу прошел и марш «за традиционные ценности».

В самопровозглашенной ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги.

В результате обстрела Краматорского района Донецкой области Украины пострадали семь человек, среди них двое детей.

Пункт стабилизации под Часовым Яром

Раненым украинским бойцам как под Часовым Яром, который пытаются захватить российские войска, так и на других участках фронта помогают военные медики. На фото ниже работа одного из пунктов стабилизации в Донецкой области.

Важно, чтобы первую помощь раненому оказали еще до того, как он попадет в пункт стабилизации. Во-первых, потому что от сильного кровотечения можно умереть очень быстро. Во-вторых, потому что нередко эвакуация с места, где человека ранило, проходит только после наступления ночи : иначе велик риск пострадать и тем, кто эвакуирует бойца. Jose Colon / Anadolu / Getty Images

По приезде в пункт стабилизации пациентов распределяют по трем категориям — в зависимости от тяжести их состояния. Сортировка — это старая концепция, которая помогает использовать ограниченные ресурсы так, чтобы выжили как можно больше людей Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Первый «КиевПрайд» после российского вторжения

В Киеве впервые после начала полномасштабного российского вторжения в Украину прошел Марш равенства — «КиевПрайд». Организаторы мероприятия просили провести марш в киевском метро, но городская администрация ответила отказом, попросив выбрать другое место. По соображениям безопасности, сообщили организаторы, место и время проведения марша публично не объявлялись, а число его участников и участниц было ограничено. Всего в марше, по оценкам устроителей «КиевПрайд», приняли участие более 500 человек. Рядом с местом проведения марша пытались устроить акцию «сторонники традиционных ценностей», но их остановила полиция, пишет «Суспильне». Организаторы Марша равенства, в свою очередь, указали, что из-за мер предосторожности полиция разрешила участникам пройти только 100 метров и вся акция длилась 30 минут. «Мы подчеркиваем, что полиция переоценила риски и фактически изолировала „КиевПрайд“», — заявили они.

В нем, пишет New Voice, участвовали ЛГБТК-люди, военнослужащие, представители дипломатических миссий и международных организаций, политики иностранных государств и международные наблюдатели Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

«Несмотря на угрозы, давление, все опасности да еще и ливень, мы вышли, чтобы заявить о своих правах!» — подчеркнули организаторы мероприятия Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images Участники марша, в частности, призывали Верховную Раду принять законопроект о борьбе с проявлениями дискриминации, законопроект о регистрируемых партнерствах , который позволит ЛГБТК-военным иметь гарантии в критических ситуациях, а также призывали мировое сообщество передать Украине необходимое оружие и ресурсы для победы, помочь вернуть пленных и поддержать гражданское население Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинские военные на востоке Украины

Среди украинских подразделений, отражающих вторжение российских войск, 33-я отдельная механизированная бригада. На ее вооружении стоят танки Leopard 2A4, которые Украине предоставили западные союзники в рамках военной помощи. Место, где были сделаны снимки, которые мы публикуем ниже, не указывается по соображениям безопасности. Дата съемки — 16 июня 2024 года.

Бойцы 33-й отдельной бригады проводят «тест-драйв» одного из танков Leopard 2A4 Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Leopard 2 разработали в Германии и в конце 1970-х годов запустили в производство. Всего было произведено более 3,6 тысячи таких танков, включая последние модификации, к которым относится Leopard 2A4. Союзники поставляли в Украину танки как с динамической защитой , так и без нее. Также сообщалось, что украинские военные сами устанавливают динамическую защиту на присланные им танки Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA Экипаж такого танка состоит из четырех человек. На фото боец 33-й бригады с позывным «Алхимик» в Leopard 2A4 Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.