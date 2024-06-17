В Украине прошел «КиевПрайд» — впервые с начала российского вторжения. Его участники требовали защиты своих прав — и поставок оружия для ВСУ Восемьсот сорок четвертый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Швейцарии прошел саммит мира, организованный Украиной. 80 стран подписали коммюнике по его итогам.
- В Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения прошел гей-прайд. В то же время по городу прошел и марш «за традиционные ценности».
- В самопровозглашенной ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги.
- В результате обстрела Краматорского района Донецкой области Украины пострадали семь человек, среди них двое детей.
Пункт стабилизации под Часовым Яром
Раненым украинским бойцам как под Часовым Яром, который пытаются захватить российские войска, так и на других участках фронта помогают военные медики. На фото ниже работа одного из пунктов стабилизации в Донецкой области.
Первый «КиевПрайд» после российского вторжения
В Киеве впервые после начала полномасштабного российского вторжения в Украину прошел Марш равенства — «КиевПрайд». Организаторы мероприятия просили провести марш в киевском метро, но городская администрация ответила отказом, попросив выбрать другое место. По соображениям безопасности, сообщили организаторы, место и время проведения марша публично не объявлялись, а число его участников и участниц было ограничено. Всего в марше, по оценкам устроителей «КиевПрайд», приняли участие более 500 человек. Рядом с местом проведения марша пытались устроить акцию «сторонники традиционных ценностей», но их остановила полиция, пишет «Суспильне». Организаторы Марша равенства, в свою очередь, указали, что из-за мер предосторожности полиция разрешила участникам пройти только 100 метров и вся акция длилась 30 минут. «Мы подчеркиваем, что полиция переоценила риски и фактически изолировала „КиевПрайд“», — заявили они.
Украинские военные на востоке Украины
Среди украинских подразделений, отражающих вторжение российских войск, 33-я отдельная механизированная бригада. На ее вооружении стоят танки Leopard 2A4, которые Украине предоставили западные союзники в рамках военной помощи. Место, где были сделаны снимки, которые мы публикуем ниже, не указывается по соображениям безопасности. Дата съемки — 16 июня 2024 года.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорок третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.