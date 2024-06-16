80 из 92 стран поддержали итоговое коммюнике саммита мира в Швейцарии

80 стран и четыре международные организации, принимающие участие в саммите мира в Швейцарии, поддержали итоговое коммюнике конференции, сообщили украинская служба «Радио Свобода» и «Укринформ».

Среди участников, поддержавших документ, — Украина, США, Великобритания, Турция, Грузия, Финляндия, Молдова, Польша, а также Европарламент. Среди тех, кто не стал подписывать коммюнике, — Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР и ОАЭ.

Окончательная версия текста коммюнике пока не опубликована. Ранее Reuters опубликовал проект документа. В нем содержится призыв к диалогу «со всеми сторонами» конфликта. В проекте также говорится, что Запорожская АЭС должна быть передана под контроль Киева, все военнопленные, депортированные и незаконно задержанные должны быть возвращены в Украину.

Обновление. Офис президента Украины опубликовал полный текст коммюнике по итогам саммита мира в Швейцарии. документа соответствуют тем, что ранее публиковал Reuters.

В Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток проходит саммит, который организовали по инициативе Киева для обсуждения украинской «формулы мира».

В ходе конференции обсуждаются лишь три из десяти пунктов «формулы»: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей.

Власти Швейцарии сообщали, что в саммите мира принимают участие делегации 92 стран и восьми организаций. Россию на конференцию не пригласили.