Reuters опубликовал проект коммюнике саммита мира в Швейцарии. Участники призовут к диалогу «со всеми сторонами»

Участники саммита мира по Украине, который проходит в Швейцарии, призовут к диалогу «со всеми сторонами» конфликта. Об этом говорится в тексте проекта коммюнике конференции, который опубликовало агентство Reuters.

Документ начинается со вступительной части, в которой подчеркивается, что война в Украине продолжает приносить масштабные страдания и разрушения, а также создает кризисы с глобальными последствиями для всего мира.

Участники конференции, согласно тексту проекта заявления, должны будут подтвердить приверженность территориальной целостности и политической независимости любого государства, включая Украину, в пределах их международно признанных границ, а также разрешению споров мирными средствами.

В документе также обозначается «общее видение» подписавшихся по нескольким аспектам:

Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно под контролем Украины. «Любые угрозы или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы», — говорится в документе. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продовольственных товаров. Свободное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях имеют решающее значение. Украинская сельскохозяйственная продукция должна поставляться в заинтересованные третьи страны. Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские мирные жители, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены в Украину.

«Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — говорится в проекте коммюнике.

15 июня на швейцарском курорте Бюргеншток начался двухдневный саммит, организованный по инициативе Украины для обсуждения «формулы мира», предложенной Киевом.

Темами мероприятия заявлены лишь три из десяти пунктов «формулы»: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей.

На конференцию приехали представители более 90 стран, однако не все, кого Украина приглашала. От участия отказались, в частности, Китай и Бразилия. Россию на саммит не пригласили. Однако в ходе первого дня саммита президент Украины Владимир Зеленский допустил, что на следующую такую конференцию пригласят российскую сторону.